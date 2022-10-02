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BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay oda seçimlerini değerlendirdi:

02.10.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Üyelerimiz, isimlerin değil, kente değer katan projelerin etrafında bütünleşti. Bu demokrasi şöleninin kazananı Bursa oldu"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dün gerçekleştirilen oda seçimlerine katılımın 12 bini aştığını belirterek, "Üyelerimiz, isimlerin değil, kente değer katan projelerin etrafında bütünleşti. Bu demokrasi şöleninin kazananı Bursa oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, BTSO'nun meslek komiteleri ve meclis üyesi seçimleri tamamlandı. Oda üyeleri, toplam 70 meslek komitesinde gelecek 4 yıl için kendilerini temsil edecek isimleri belirledi.

Seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, meslek komitesi seçimlerini 133 yıllık köklü bir çınar olan BTSO'nun kültürüne ve geleneğine yakışır bir şekilde tamamladıklarını kaydetti.

Toplamda 12 binden fazla üyenin sandık başına gittiğini belirten Burkay, "70 meslek komitemizin 50'sinden fazlasında tek liste oluştu. Üyelerimiz, isimlerin değil, kente değer katan projelerin etrafında bütünleşti. Bu demokrasi şöleninin kazananı Bursa oldu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odasını bugünkü seçkin konumuna taşıyan ve güçlü kılan temel unsur, birlik ve dayanışma içindeki hareket olgusudur." ifadelerini kullandı.

Burkay, küresel ekonomide önemli bir dönüşüm sürecinin yaşandığını, Bursa'nın da son yıllarda BTSO liderliğinde hayata geçirilen projelerle kabuk değiştirmeye başladığını vurgulayarak, "Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu olan BTSO, üretimden ticarete, istihdamdan ihracata kadar her alanda ve her üyeye dokunan projelerin merkezi haline geldi. Odamız, meslek komitelerimiz ve meclis üyelerimizle sektörlerinin sorunları için çözüm üreten bir hüviyet kazandı. Daha önce 'Oda ne iş yapar' diyen üyelerimizde bugün 'Hangi projeye ne kadar katkı sağlayabilirim' anlayışı hakim. Oda seçimlerimiz de üyelerimizin bu bakış açısıyla gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

BTSO'nun meslek komitesi sayısının 63'ten 70'e, komite üyesi sayısının 330'dan 378'e, meclis üye sayısının da 134'ten 155'e yükseldiğini aktaran Burkay, şunları kaydetti:

"Meclis ve komitelerin yüzde 35'i yenilendi. Bursa iş dünyası yeni dönemde BTSO çatısı altında artık çok daha güçlü bir şekilde temsil edilecek. Çevre düzenlemesinden güvenlik tedbirlerine kadar Türkiye'nin tarihine geçen bir seçim şenliği yaşandı. Bizlerle birlikte 'kendine inan, ülkene güven' anlayışıyla hareket eden tüm iş dünyası temsilcilerimizi kutluyorum. Odamız çatısı altında Bursa'mızın ve ülkemizin hedeflerine katkı sağlayacak olan tüm iş dünyası temsilcilerimiz için de yeni dönemin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay oda seçimlerini değerlendirdi:

- "Üyelerimiz, isimlerin değil, kente değer katan projelerin etrafında bütünleşti. Bu demokrasi şöleninin kazananı Bursa oldu"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay oda seçimlerini değerlendirdi

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay oda seçimlerini değerlendirdi

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay oda seçimlerini değerlendirdi

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay oda seçimlerini değerlendirdi

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay oda seçimlerini değerlendirdi

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay oda seçimlerini değerlendirdi

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seçim Bursa bursa ticaret ve sanayi odası

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