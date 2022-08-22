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Bu kadarını kimse beklemiyordu! Galatasaray'dan TFF 1. Lig'e transfer

22.08.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'da kadroya katılan 8 yeni transferin ardından bazı isimlerle vedalaşılırken , hem yeni transferlerin maliyetini çıkarabilmek hem de gelecek isimlere yer açabilmek adına ayrılıklara bir yenisi daha eklenilmeye hazırlanıyor. Bu anlamda orta sahaya yaptığı takviyeler sonrası bu bölgeden birini göndermeyi düşünen yönetim ilk isim olarak milli oyuncu Taylan Antalyalı'yı belirlediği öğrenildi. İşte detaylar...

Taylan Antalyalı

Taylan Antalyalı

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray ilk 3 haftanın sonunda 2 galibiyet 1 mağlubiyet alırken, 6 puan toplamış durumda... Sarı-Kırmızılılar transferde adından en çok söz ettiren ekiplerin başında gelirken, şu ana kadar kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira, Mertens isimleri ile güçlendiren Aslan'da transfer temasları da hız kesmeden sürüyor.

TAYLAN'A VEDA!

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Gelecek isimler kadar takımdan ayrılacak isimlerle de gündeme gelen Sarı-Kırmızılı ekipte özellikle Sergio Oliviera ve Torreira'nın gelişi sonrası orta sahada forma şansı bulmakta zorlanacak olan ve performansıyla taraftarların da eleştiri oklarının hedefin olan Taylan Antalyalı için flaş bir talip çıktığı öğrenildi.

1. LİGE GİDEBİLİR!

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27 yaşındaki milli oyuncuya 1. Ligin flaş takımı Bodrumspor talip oldu. Galatasaray yönetimi Taylan’dan görüşmelerde bulunmasını istedi. 2026 yılı sonuna kadar sözleşmesi olan Taylan’a isterse Bodrumspor’a kiralık olarak gidebileceği aktarıldı. Muğla doğumlu olan Taylan’ın sözleşme geçen sezon 1 Kasım’da Fatih Terim’in isteğiyle uzatılmıştı.

TAYLAN ANTALYALI FOTOĞRAFLARI

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