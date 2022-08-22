Bu kadarını kimse beklemiyordu! Galatasaray'dan TFF 1. Lig'e transfer

Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray ilk 3 haftanın sonunda 2 galibiyet 1 mağlubiyet alırken, 6 puan toplamış durumda... Sarı-Kırmızılılar transferde adından en çok söz ettiren ekiplerin başında gelirken, şu ana kadar kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira, Mertens isimleri ile güçlendiren Aslan'da transfer temasları da hız kesmeden sürüyor.

TAYLAN'A VEDA!

Gelecek isimler kadar takımdan ayrılacak isimlerle de gündeme gelen Sarı-Kırmızılı ekipte özellikle Sergio Oliviera ve Torreira'nın gelişi sonrası orta sahada forma şansı bulmakta zorlanacak olan ve performansıyla taraftarların da eleştiri oklarının hedefin olan Taylan Antalyalı için flaş bir talip çıktığı öğrenildi.

1. LİGE GİDEBİLİR!

27 yaşındaki milli oyuncuya 1. Ligin flaş takımı Bodrumspor talip oldu. Galatasaray yönetimi Taylan’dan görüşmelerde bulunmasını istedi. 2026 yılı sonuna kadar sözleşmesi olan Taylan’a isterse Bodrumspor’a kiralık olarak gidebileceği aktarıldı. Muğla doğumlu olan Taylan’ın sözleşme geçen sezon 1 Kasım’da Fatih Terim’in isteğiyle uzatılmıştı.