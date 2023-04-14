Bu kez Brezilyalılar duyurdu! Fenerbahçe'de Jesus gidiyor, yerine başka bir Portekizli geliyor...

İLK ADAY: JORGE JESUS

Özellikle Brezilya'ya döneceği konuşulan Jesus için Flamengo'nun Vitor Pereira ile yollarını ayırması sonrası iddialar ayyuka çıkarken Brezilyalı futbol muhabiri Eric Faria, Flamengo'nun yeni teknik direktör arayışları kapsamında bir iddiada bulundu. Faria'nın iddiasına göre Vitor Pereira ile yollarını ayıran Flamengo'nun yeni teknik direktörlük görevi adına ilk adayı, daha önce takımla büyük başarılara imza atan Jorge Jesus.