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Bu nasıl olur? Haaland'ın maaşı şoke etti

07.10.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Alman ekibi Borussia Dortmund'dan 60 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Manchester City'e transfer olan süper yıldız Erling Haaland, İngiliz ekibinde harikalar yaratmaya devam ediyor. Ligdeki son maçında Manchester United'a karşı hat-trick yapan 22 yaşındaki yıldızın maaşı herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
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İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında sahasında ağırladığı ezeli rakibi Manchester United'ı 6-3'lük skorla hezimete uğratırken, karşılaşmada hat-trick yapan süper yıldız Erling Haalanda adından söz ettirmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldığı 22 maçta 28 gole imzasını koyan Haaland, bu sayıya en genç yaşta ulaşan ilk futbolcu oldu. 22 yaşındaki yıldız ayrıca Devler Ligi tarihinde Chamakh (Arsenal) ve Torres’in (Manchester City) ardından bir İngiliz takımının formasıyla turnuvadaki ilk üç maçında da gol atan üçüncü isim oldu. Haaland, Premier Lig'de forma giydiği ilk 8 maçta 14 gol ve 3 asistle 17 gole katkı yaptı.

RAKİBİ LEWANDOWSKI

Robert-Lewandowski

Erling Haaland, Avrupa'nın beş büyük liginde ise toplam gol sayısını 19'a ulaştıran ilk oyuncu oldu. Haaland'ı 12 golle Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski takip ediyor.

MAAŞI ŞAŞIRTTI!

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Henüz 22 yaşında olmasına rağmen dünya futbolunu derinden sarsan Erling Haaland'ın kazandığı maaş da ortaya çıktı. Norveçli yıldızın ligdeki diğer yüksek kazanan yıldızlarla hemen hemen aynı maaşı aldığı öğrenilirken bonuslarla yıllık kazancının inanılmaz seviyelere geleceği öğrenildi.

YILDA 51 MİLYON EURO

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Maaşının yanı sıra kontratında Premier Lig'de ve Avrupa'da attığı gollere bonus, maçı başı bonusu gibi ekstra maddeler bulunan Haaland'ın haftalık kazancının 1 milyon euroyu bulduğu ifade ediliyor. 22 yaşındaki golcünün yıllık kazancının ise en az 51 milyon euro seviyelerinde olacağı öğrenildi. Bu da Norveçli yıldızı dünyanın en çok kazanan sporcularından biri yapıyor.

HAALAND FOTOĞRAFLARI

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