SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Bu pozisyonda bir ilk yaşandı! Gedson Fernandes'in golü, Beşiktaş kariyerinde yeni bir sayfa açtı...

Bu pozisyonda bir ilk yaşandı! Gedson Fernandes'in golü, Beşiktaş kariyerinde yeni bir sayfa açtı...

12.04.2023 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile Atletico Madrid, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamında depremzedelere yardım amacıyla karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan ve futbolseverlerin ilgi gösterdiği maçın 25. dakikasında golü bulan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, bir ilki yaşadı. İşte detaylar...

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Yaşanan felaket sonrasında birçok ülkeden uzanan yardım ellerine İspanya da eklenmiş ve dev kulüp Atletico Madrid, Beşiktaş ile bir yardım maçı yapmayı kabul etmişti. İki takım, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

ASİST GHEZZAL, GOL GEDSON!

Screenshot_9

Müsabakanın 25. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında rakip yarı alanda topla buluşan Rachid Ghezzal, savunma arasına koşu yapan Gedson Fernandes'i gördü. Portekizli yıldız, ceza sahası içinde kontrolüne aldığı meşin yuvarlağı soluna çekti ve yaptığı vuruşla ağlara göndererek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

BEŞİKTAŞ'TAKİ İLK GOLÜ

Screenshot_3

Bu golün ardından Gedson Fernandes bir ilki yaşamış oldu. Başarılı futbolcu, siyah - beyazlı formayla ilk golünü kaydetti. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 resmi maça çıkan Gedson, 5 asist yapma başarısı gösterdi.

Görüntüler NTV'den alınmıştır

GEDSON FERNANDES'İN GOLÜ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
deprem Atlético Madrid Kahramanmaraş Gedson Fernandes beşiktaş At maçı rachid portekizli maçın

En Çok Okunan Haberler

ORC'nin son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar!

ORC'nin son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar!

Cep telefonları fiyatlarını vergi muafiyeti nasıl etkileyecek? Tek tek hesaplandı: Yüzde 50 indirim...

Cep telefonları fiyatlarını vergi muafiyeti nasıl etkileyecek? Tek tek hesaplandı: Yüzde 50 indirim...

G.Saray'ın transfer hamlesi, Rıdvan Dilmen'i bile şaşkına çevirdi!

G.Saray'ın transfer hamlesi, Rıdvan Dilmen'i bile şaşkına çevirdi!

TFF'nin UEFA'ya sunduğu stadyumlar arasında dev kulübün mabedi yok!

TFF'nin UEFA'ya sunduğu stadyumlar arasında dev kulübün mabedi yok!

Arina Fedorovtseva'nın o hali olay oldu!

Arina Fedorovtseva'nın o hali olay oldu!

Uğurcan ezeli rakibe gidiyor! Duyan şoke oldu

Uğurcan ezeli rakibe gidiyor! Duyan şoke oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.