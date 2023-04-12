Bu pozisyonda bir ilk yaşandı! Gedson Fernandes'in golü, Beşiktaş kariyerinde yeni bir sayfa açtı...

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Yaşanan felaket sonrasında birçok ülkeden uzanan yardım ellerine İspanya da eklenmiş ve dev kulüp Atletico Madrid, Beşiktaş ile bir yardım maçı yapmayı kabul etmişti. İki takım, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

ASİST GHEZZAL, GOL GEDSON!

Müsabakanın 25. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında rakip yarı alanda topla buluşan Rachid Ghezzal, savunma arasına koşu yapan Gedson Fernandes'i gördü. Portekizli yıldız, ceza sahası içinde kontrolüne aldığı meşin yuvarlağı soluna çekti ve yaptığı vuruşla ağlara göndererek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

BEŞİKTAŞ'TAKİ İLK GOLÜ

Bu golün ardından Gedson Fernandes bir ilki yaşamış oldu. Başarılı futbolcu, siyah - beyazlı formayla ilk golünü kaydetti. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 resmi maça çıkan Gedson, 5 asist yapma başarısı gösterdi.

Görüntüler NTV'den alınmıştır