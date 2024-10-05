Bu sene tatile doymadı! Fahriye Evcen lüks teknesinde yaza veda etti! Beğeni butonu çöktü

MYNET-"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışan ve zaman içerisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit 2017 yılında nikah masasına oturdu.
POZLARI OLAY OLDU
Ünlü çift ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında, ikinci çocukları Kerem'i ise 2023 yılında kucaklarına aldı.
Bir süredir çocukları ile vakit geçirip ekranlardan uzak kalan Fahriye Evcen şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.
PEŞ PEŞE PAYLAŞTI
Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu sene adeta tatile doymadı.
Yaz boyu eşi ve çocuklarıyla deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Evcen, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, tekne pozlarıyla adından söz ettirdi.
YORUM YAĞDI
Evcen'in lüks teknesindeki karelerine; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'dünya güzeli', 'muhteşem kaptan', 'kusursuz güzellik' gibi yorumlar yapıldı.