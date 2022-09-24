Bu sözler ortalığı karıştırır! "-Arda Güler neden oynamıyor? -Jesus'un egosu yüzünden"

Uzun yıllar Galatasaray'da forma giymesinin ardından profesyonel futbolculuk kariyerini 2011 yılında Eskişehirspor'da noktalayarak kariyerine teknik direktör olarak devam eden Ümit Karan, şu sıralar 2. Lig ekibi 24Erzincanspor'u çalıştırıyor. 45 yaşındaki tecrübeli futbol adamı Sabah'a verdiği bir röportajda Galatasaray'a dair dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için de flaş ifadeler kullandı.
İŞTE ÜMİT KARAN'IN O SÖZLERİ:
- Galatasaray son gün arka arkaya 5 transfer açıkladı, nasıl değerlendirirsiniz?
Geçen sene neredeyse hiç oyuncu almayıp bu sene bu kadar yıldız alınmasını enteresan buldum. Ama kaliteli isimler, Galatasaray şu an kadro anlamında ligin en iyi takımı durumunda. Icardi ne verir onu tam bilemedim, son 15 dakikada oyuna girdi, biraz izlemek lazım.
- Galatasaray'da hücum hattında adeta forma savaşı var, kim kazanır?
Gomis'i seven çok ama ben fiziksel anlamda yetersiz buluyorum; 45-50-60 dakika çıkartır ama onun dışında zor. Okan hoca daha önceki maçlarda da Seferovic'le başlayıp sonra Gomis'le devam etti. Seferovic'in de iyi santrfor olduğunu düşünüyorum.
- Okan Buruk'a bazı eleştiriler oluyor, 'Elinde çok iyi kadro var. Başarılı olması lazım' şeklinde. Sizin görüşünüz ne bu konu hakkında?
- Okan Buruk'a bazı eleştiriler oluyor, 'Elinde çok iyi kadro var. Başarılı olması lazım' şeklinde. Sizin görüşünüz ne bu konu hakkında?
Galatasaray az farkla da olsa maçlarını kazanıyor. Fenerbahçe şu an kolay rakiplerle oynadı ama Okan hocanın fikstürü gerçekten zordu. Hep ligin en iyileriyle oynadı. Bana göre Konya şu an ligin en iyi ikinci, üçüncü takımı Başakşehir'le beraber.
- Fenerbahçe'de genç oyuncu Arda Güler'in süre alamaması çok tartışılıyor. Performansını nasıl buluyorsunuz?
Arda'nın süre almaması tamamen teknik direktör Jesus'un egosu, başka bir şey değil. Performansı belli, ben olsam direkt oynatırım Arda'yı. Yakında Fenerbahçe başını taşlara vurur. Birisi 5 milyonu yatırıp alır.
- Siz forvet mevkiinde oynadınız. Türkiye'de son zamanlarda yerli forvet sıkıntısı var mı?
Gerçekten çok büyük sıkıntı var. Öncelikle biz bireysel antrenman çok yapıyorduk mesela. Ben idmandan sonra 30-40 dakika sadece gol vuruşu çalışırdım. Şimdiki oyuncularda öyle bir istek yok ki! Altyapıdan da oyuncu yetişmiyor. Biz yurt dışından bulabileceğimiz iyi oyuncular varsa getireceğiz, altyapıya önem vermeyeceğiz! Maalesef bu belli oldu artık Türkiye'de.
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