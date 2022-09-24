Bu sözler ortalığı karıştırır! "-Arda Güler neden oynamıyor? -Jesus'un egosu yüzünden"

Uzun yıllar Galatasaray'da forma giymesinin ardından profesyonel futbolculuk kariyerini 2011 yılında Eskişehirspor'da noktalayarak kariyerine teknik direktör olarak devam eden Ümit Karan, şu sıralar 2. Lig ekibi 24Erzincanspor'u çalıştırıyor. 45 yaşındaki tecrübeli futbol adamı Sabah'a verdiği bir röportajda Galatasaray'a dair dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için de flaş ifadeler kullandı.

Geçen sene neredeyse hiç oyuncu almayıp bu sene bu kadar yıldız alınmasını enteresan buldum. Ama kaliteli isimler, Galatasaray şu an kadro anlamında ligin en iyi takımı durumunda. Icardi ne verir onu tam bilemedim, son 15 dakikada oyuna girdi, biraz izlemek lazım.

Gomis'i seven çok ama ben fiziksel anlamda yetersiz buluyorum; 45-50-60 dakika çıkartır ama onun dışında zor. Okan hoca daha önceki maçlarda da Seferovic'le başlayıp sonra Gomis'le devam etti. Seferovic'in de iyi santrfor olduğunu düşünüyorum.

- Okan Buruk'a bazı eleştiriler oluyor, 'Elinde çok iyi kadro var. Başarılı olması lazım' şeklinde. Sizin görüşünüz ne bu konu hakkında?

- Okan Buruk'a bazı eleştiriler oluyor, 'Elinde çok iyi kadro var. Başarılı olması lazım' şeklinde. Sizin görüşünüz ne bu konu hakkında?

Galatasaray az farkla da olsa maçlarını kazanıyor. Fenerbahçe şu an kolay rakiplerle oynadı ama Okan hocanın fikstürü gerçekten zordu. Hep ligin en iyileriyle oynadı. Bana göre Konya şu an ligin en iyi ikinci, üçüncü takımı Başakşehir'le beraber.