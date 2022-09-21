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Bu sözlerle geri çevirdi! Mesut Özil'i takımında istemiyor

21.09.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Arsenal'dan Fenerbahçe'ye büyük umularla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalarak kadro dışı bırakılan ve daha önce birlikte top koşturduğu Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'in yolunu tutan Mesut Özil, burada da forma şansı bulmakta zorlanırken, hakkında ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Tecrübeli oyuncu için Endonezya ligi ekiplerinden Johor'a gideceği iddiaları sonrası kulüp sahibinden flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'dan bonservissiz olarak 2020-2021 sezonunun devre arasında 3.5 yıllığına kadrosuna kattığı Mesut Özil'in transferi hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ses getirmişti. Büyük beklentilerle kadroya katılan ancak beklentilerin altına kalan ve İsmail Kartal döneminde kadro dışı kalan Özil, Jorge Jesus döneminde de karar değişmeyince ayrılık kararı almıştı.

BAŞAKŞEHİR'DE DE KULÜBEDE KALDI!

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Hal böyleyken Fenerbahçe'den flaş bir şekilde ayrılarak Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'in yolunu tutan 33 yaşındaki oyuncu, yeni takımıyla Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Kayserispor mücadelesinde ilk kez forma şansı bulurken, müsabakaya yedek başlamış ve karşılaşmanın 80. dakikasında Berkay Özcan'ın yerine oyuna dahil olmuştu. Burada da beklentileri karşılayamayan Özil için ayrılık iddiaları kuvvetlenirken, sosyal medyada en fazla takipçisinin olduğu ülke olan Endonezya Ligi takımlarından Bali United’ta da futbol oynamak istediğini daha önce açıklamıştı.

Fakat adının geçtiği başka bir kulüp olan Malezya Ligi ekiplerinden Johor Darul Ta'zim'in sahibi Tunku İsmail Sultan İbrahim, Başakşehir'de forma giyen 34 yaşındaki Mesut Özil hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KOŞMAYACAK OYUNCU İÇİN PARA HARCAMAM"

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Aynı zamanda Malezya'nın veliaht prensi olan İbrahim, Johor ekibinin Mesut Özil'i alacağı iddialarını reddederek, "Kulübün parasını sahada takım için koşmayacak bir oyuncuya harcamamam gerektiğini düşünüyorum. Johor'da kimse süperstar olamaz. Bu kulüp, sadece sahada arkadaşları için canını verecek futbolcuları kabul eder.

Mesut Özil, iddiaları nereden çıktı bilmiyorum ancak Sevilla'da forma giyen Papu Gomez'in buraya makul bir ücretle gelme ihtimali varsa, onu getirmek isteriz. Mesut Özil ise hiçbir zaman planlarımızda yer almadı." ifadelerini kullandı.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

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34 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sezon başında Fenerbahçe ile sözleşmesini sonlandırdıktan sonra Başakşehir'e transfer olmuştu.

Bu sezon 3 maçta toplam 21 dakika oynayan, Başakşehir’in rezerv takımının Kasımpaşa’ya 7-1 yenildiği maçta ise 45 dakika sahada kalan Mesut; Fiorentina maçında 8, Kayserispor maçında 10, Antwerp maçında ise 3 dakika sahada kaldı.

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MESUT ÖZİL FOTOĞRAFLARI (BAŞAKŞEHİR)

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