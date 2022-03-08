YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bu spor tesisinde yer alan işletmelerin tüm yöneticileri kadın

Bu spor tesisinde yer alan işletmelerin tüm yöneticileri kadın

08.03.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentteki bir spor tesisinde yer alan binicilik okulu, restoran, kafe ve seramik atölyesini kadınlar yönetiyor - Ahal Teke Atlı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Bilgin: - "Kadınların iş gücüne katılımının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kadınlar ellerinin değdiği her yeri güzelleştiriyor"

MUHAMMED BOZTEPE - Başkentteki bir spor tesisinin içinde yer alan tüm işletmelerin yöneticileri kadınlardan oluşuyor.

Ankara'daki Ahal Teke Atlı Spor Kulübünün içinde yer alan binicilik okulu, restoran, kafe ve seramik atölyesini kadınlar yönetiyor. Pony Kulüp ve Binicilik Okulu'nun yöneticilerinin yanı sıra, antrenörleri ve diğer çalışanlarının da çoğu kadın.

Ahal Teke Atlı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve binicilik okulunun yöneticisi Çiğdem Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biniciliğin erkek-kadın ayrımı olmayan bir spor dalı olduğunu söyledi.

Bu branşta kadınlar ile erkeklerin uluslararası müsabakalarda aynı kategoride yarıştığını anımsatan Bilgin, kas gücüne dayalı bir spor olmasına rağmen kadınların binicilikte aktif olduğunu dile getirdi.

Kadınlarla bir arada çalışmanın çok eğlenceli olduğunu dile getiren Bilgin, "Misafirlerimiz, kadınların yönetici olmasından dolayı memnun. Kadınların iş gücüne katılımının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kadınlar ellerinin değdiği her yeri güzelleştiriyor." ifadelerini kullandı.

- Antrenör Türkmen: "Erkekler gücüyle, kadınlar zekasıyla biner"

Binicilik okulunda görev yapan antrenör Ayçe Türkmen, 1999'dan beri bu sporla uğraştığını ifade etti.

Camiada çok fazla kadın antrenör bulunmadığını aktaran Türkmen, "Bu sektörde kadının çalışması zordur. Bu iş sevmeyle alakalı. Sevdikten sonra kadınların yapamayacağı şey yok. Binicilikte kadınların daha fazla efor sarf etmesi gerekiyor. Binicilik camiasında, 'Erkekler gücüyle, kadınlar zekasıyla biner' diye bir söz vardır. Erkeklerin yapabildiği her şeyi kadınlarımız da yapabilir." diye konuştu.

Türkmen, son yıllarda kadınların biniciliğe yöneldiğine dikkati çekerek, "Kadınları mutlaka binicilik sporunu denemeye davet ediyorum. Kadınlar binicilikte kendilerini daha öz güvenli hissedecekler. Buradaki ekip arkadaşımızın kadın olması işimizi kolaylaştırıyor. Kadın, kadının halinden anlıyor. Beraber çok iyi işler başaracağımızı düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

- Kafe sahibi Gürsoy: "Yöneticilerin kadın olması çok güzel bir şey"

Kafe sahibi Asuman Gürsoy, oğluyla beraber açtığı işletmede mutlu şekilde çalıştığını dile getirdi.

Kadınların çalışmayı sevdiğini vurgulayan Gürsoy, "Buradaki işletmelerde yer alan kadınlarla çok iyi anlaşıyoruz. Burada bir aile gibiyiz. İşletmelerdeki yöneticilerin kadın olması çok güzel bir şey. İletişimimiz çok güzel. Kadınlarımıza çalışmalarını tavsiye ediyorum. Bir şeyler yapılabildiğini görmek çok güzel. Kadınlar evde de otursalar, üretime katkı sağlasınlar" değerlendirmesini yaptı.

Seramik atölyesi sahibi Bahar Gürsoy ise kadınların iş gücüne katkı sağlaması gerektiğini vurgulayarak, "Kadınlarımız çalışarak kendi ayakları üzerinde dursun. Bu gerçekten çok güzel bir duygu." şeklinde görüş belirtti.

Bu spor tesisinde yer alan işletmelerin tüm yöneticileri kadın

- Başkentteki bir spor tesisinde yer alan binicilik okulu, restoran, kafe ve seramik atölyesini kadınlar yönetiyor - Ahal Teke Atlı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Bilgin: - "Kadınların iş gücüne katılımının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kadınl

Bu spor tesisinde yer alan işletmelerin tüm yöneticileri kadın

Bu spor tesisinde yer alan işletmelerin tüm yöneticileri kadın

Bu spor tesisinde yer alan işletmelerin tüm yöneticileri kadın

Bu spor tesisinde yer alan işletmelerin tüm yöneticileri kadın

Bu spor tesisinde yer alan işletmelerin tüm yöneticileri kadın

Bu spor tesisinde yer alan işletmelerin tüm yöneticileri kadın

Bu spor tesisinde yer alan işletmelerin tüm yöneticileri kadın

Bu spor tesisinde yer alan işletmelerin tüm yöneticileri kadın

Bu spor tesisinde yer alan işletmelerin tüm yöneticileri kadın

Bu spor tesisinde yer alan işletmelerin tüm yöneticileri kadın

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:42
Sabah
07:05
Öğle
13:04
İkindi
16:19
Akşam
18:54
Yatsı
20:12
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şaşırtan adım! Putin’in kızı öyle bir hamle yaptı ki...

Şaşırtan adım! Putin’in kızı öyle bir hamle yaptı ki...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Koronanın hayat boyu sürecek zararı ortaya çıktı! Beyne büyük darbe vuruyor

Koronanın hayat boyu sürecek zararı ortaya çıktı! Beyne büyük darbe vuruyor

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.