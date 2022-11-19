Bu takas çok konuşulur! Acun Ilıcalı Doğukan Sinik karşılığında yıldız ismi istedi

DOĞUKAN'I VER YUNUS'U AL!

Timur bir kez daha Acun’un kapısını çaldı. Doğukan’ı istedi. Acun ise Doğukan’a karşılık Yunus Akgün’ü talep etti. İki taraf arasında bir anlaşma olursa Yunus ile Doğukan takası olabilir.