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Bu takas çok konuşulur! Acun Ilıcalı Doğukan Sinik karşılığında yıldız ismi istedi

19.11.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray devre arasının yaklaşmasıyla transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Birçok isimle temaslarını sıklaştıran Sarı-Kırmızılı kurmaylar, Hull City'de mutsuz olduğu bilinen Doğukan Sinik için harekete geçerken, Acun Ilıcalı genç oyuncu karşılığında beklenmedik bir talepte bulundu. İşte detaylar...

Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, Süper Lig'den birçok ismi kadrosuna katarken, bu isimlerden biri de 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğukan Sinik olmuştu.

İddiaya göre; Sezon başında 4 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiltere'ye giden Sinik, burada beklentilerin altında kalırken, geride kalan 21 haftada yalnızca 10 maçta forma şansı bulurken, takımına 1 asist katkısı yapabilmiş durumda.

Hal böyleyken takımdan ayrılmak istediği bilinen genç oyuncu için Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenildi.

ÇOK KONUŞULACAK TAKAS!

ÇOK KONUŞULACAK TAKAS!

Galatasaray'ın daha önce de kadrosuna katmak istediği Doğukan Sinik'in takımdan ayrılmak istemesi üzerine Galatasaray CEO’su Erden Timur, Acun Ilıcalı’dan Doğukan’ı istediği iddia edildi.

DOĞUKAN'I VER YUNUS'U AL!

DOĞUKAN'I VER YUNUS'U AL!

Timur bir kez daha Acun’un kapısını çaldı. Doğukan’ı istedi. Acun ise Doğukan’a karşılık Yunus Akgün’ü talep etti. İki taraf arasında bir anlaşma olursa Yunus ile Doğukan takası olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray

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