Bu takas çok konuşulur! Acun Ilıcalı Doğukan Sinik karşılığında yıldız ismi istedi

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, Süper Lig'den birçok ismi kadrosuna katarken, bu isimlerden biri de 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğukan Sinik olmuştu.
İddiaya göre; Sezon başında 4 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiltere'ye giden Sinik, burada beklentilerin altında kalırken, geride kalan 21 haftada yalnızca 10 maçta forma şansı bulurken, takımına 1 asist katkısı yapabilmiş durumda.
Hal böyleyken takımdan ayrılmak istediği bilinen genç oyuncu için Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenildi.
Galatasaray'ın daha önce de kadrosuna katmak istediği Doğukan Sinik'in takımdan ayrılmak istemesi üzerine Galatasaray CEO’su Erden Timur, Acun Ilıcalı’dan Doğukan’ı istediği iddia edildi.
Timur bir kez daha Acun’un kapısını çaldı. Doğukan’ı istedi. Acun ise Doğukan’a karşılık Yunus Akgün’ü talep etti. İki taraf arasında bir anlaşma olursa Yunus ile Doğukan takası olabilir.