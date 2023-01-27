Bu transfer çok konuşulur! O ismi Mertens bitiriyor... Galatasaray'ın Lukaku teklifi belli oldu, taraftar çılgına döndü

Süper Lig'de yolun gümbür gümbür devam eden ve geride kalan 20 haftada topladığı 45 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğin sahibi olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sezon başında kadrosuna kattığı yıldız isimlerle adından en çok söz ettiren ekip olan Sarı-Kırmızılılar, bu hamlelerine ocak ayında ve sezon sonunda da devam edecek.
12 Ocak tarihinde başlayan ara transfer döneminde yapacağı hamleleri büyük oranda belirleyen Galatasaray'da, Teknik Direktör Okan Buruk takviye istediği mevkileri yönetime sunmuştu.
Sarı-Kırmızılılar'da öncelikli bölge olarak forvet gösterilirken, Buruk'un bu talebi doğrultusunda harekete geçen yönetim, dünyaca ünlü futbolcunun transferi için devreye girdi.
A Spor'un haberine göre Galatasaray, dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku'yu transfer etmek için harekete geçerken, bu sezon Inter'de kiralık olarak forma giyen Belçikalı için Sarı-Kırmızılılar'ın en büyük kozu Dries Mertens...
Bonservisi Chelsea'de bulunan 29 yaşındaki golcü son dönemde performansıyla eleştirilirken, İngiliz ekibinin yeni sezonda Lukaku'yu kadroda düşünmediği ve yeniden kiralama seçeneğini tercih edeceği belirtilmişti. Bu nokta da Lukaku'nun milli takımdan yakın arkadaşı olduğu bilinen Lukaku için harekete geçtiğiz öğrenilirken, güncel piyasa değeri 55 milyon Euro olan Lukaku'yu 1 sene kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Lukaku'nun transferi kabul etmesi durumunda imzalar atılacak.
Lukaku'nun, Chelsea ile olan sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek. Romelu Lukaku, bu sezon Inter formasıyla yalnızca 8 maçta görev aldı. Belçikalı futbolcu bu müsabakalarda 2 gol attı. Ayrıca 1 de asist yaptı.. Lukaku ülke milli takımında da 104 maça çıktı. Dünyaca ünlü forvet bu karşılaşmalarda 68 gol kaydetti.