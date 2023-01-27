Bu transfer çok konuşulur! O ismi Mertens bitiriyor... Galatasaray'ın Lukaku teklifi belli oldu, taraftar çılgına döndü

Süper Lig'de yolun gümbür gümbür devam eden ve geride kalan 20 haftada topladığı 45 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğin sahibi olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sezon başında kadrosuna kattığı yıldız isimlerle adından en çok söz ettiren ekip olan Sarı-Kırmızılılar, bu hamlelerine ocak ayında ve sezon sonunda da devam edecek.