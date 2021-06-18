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Buket Dereoğlu, Meltem Cumbul'la olan üniversite fotoğrafını paylaştı

18.06.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Buket Dereoğlu, yakın arkadaşı Meltem Cumbul ile birlikte üniversite yıllarında çekilen eski bir fotoğrafını, "Ay, ne miniğiz... #Tbt..." sözleriyle Instagram hesabından paylaştı.

'Bizimkiler' ve 'Tuzu Kuru' gibi projelerde rol alan oyuncu Buket Dereoğlu, pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu. 51 yaşındaki Dereoğlu, yıllar önce yakın arkadaşı Meltem Cumbul ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı.

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"NE MİNİĞİZ!"

Instagram hesabından yayınladığı gönderi ile geçmişi yad eden Buket Dereoğlu, paylaşımına, "Ay, ne miniğiz... #Tbt... Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı... Peki benim vatkaları ne yapacağız?" notunu düştü. Ünlü oyuncunun gönderisi takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

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Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

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Anahtar Kelimeler:
Meltem Cumbul
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