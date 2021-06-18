Buket Dereoğlu, Meltem Cumbul'la olan üniversite fotoğrafını paylaştı

'Bizimkiler' ve 'Tuzu Kuru' gibi projelerde rol alan oyuncu Buket Dereoğlu, pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu. 51 yaşındaki Dereoğlu, yıllar önce yakın arkadaşı Meltem Cumbul ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı.

"NE MİNİĞİZ!"

Instagram hesabından yayınladığı gönderi ile geçmişi yad eden Buket Dereoğlu, paylaşımına, "Ay, ne miniğiz... #Tbt... Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı... Peki benim vatkaları ne yapacağız?" notunu düştü. Ünlü oyuncunun gönderisi takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.