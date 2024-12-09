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  4. Bülent Ersoy "Boşu boşuna yaşıyorum" dedi! Konuşmasından çok kıyafeti gündem oldu

Bülent Ersoy "Boşu boşuna yaşıyorum" dedi! Konuşmasından çok kıyafeti gündem oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.12.2024 09:26
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50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde hem ödüller hem de kırmızı halı tercihleri konuşulmaya devam ederken, Bülent Ersoy gecenin en çok akılda kalan isimlerinden biri oldu.

Bu yıl 50.’si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, görkemli bir atmosferde geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirildi. Törenin en çok konuşulan isimlerinden biri ise, “Diva” lakabıyla bilinen Bülent Ersoy oldu. Ödül gecesinde 50. Yıl Özel Ödülüne layık görülen Ersoy, hem tercih ettiği elbisesi hem de yaptığı konuşmasıyla geceye damgasını vurdu.

"MADDİ MANEVİ HER ŞEYİ TATTIM"

Diva’nın sahnede yaptığı konuşma dikkat çekiciydi. Bülent Ersoy konuşmasına "Ben devrimler yaratan bir reformistim Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde..." diyerek başladı.

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Diva konuşmasında "Rakibim yok, savaşacağım kimse yok. Boşu boşuna yaşıyorum" diyerek şunları söyledi:

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"Niye yaşıyorum, her şeyin güzelliklerini tattım maddi manevi. Hani diyorlar ya 'Bülent Ersoy 10 kilo kalkan yedi' falan yaptı filan yaptı onları hep yüce Türk milletinin sayesinde kazandım ve alnımın teriyle kazanmış olduğum paraları yedim."

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Bülent Ersoy’un ödül töreni için seçtiği dikkat çekici elbise de, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Marula, lahanaya hatta Shrek’e benzetilen elbise, kullanıcılar arasında mizahi yorumlarla dolu bir gündem oluşturdu. İşte yapılan yorumlardan bazıları:

Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy
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