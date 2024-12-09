Sinan Akçıl Simge'yi "Wanda Nara çok üzülecek ama..." diyerek anons etti! Tepkiler gecikmedi

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En iyi kadın şarkıcı' kategorisinde ödülü kazanan isim Simge Sağın oldu. Ünlü şarkıcı Simge, son yıllarda 'Aşkın Olayım' şarkısıyla beraber ünlü futbolcu Mauro Icardi ile de sık sık anılıyor.

Özellikle Wanda Nara ile Icardi ayrılığı sonrası bazı paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Simge bu konuda ise sessiz kalıyor.

SİNAN AKÇIL NE DEDİ?

Son dönemde hem kıyafetleriyle hem de Icardi yorumlarıyla gündeme gelen Simge'ye ödülü vermek için Sinan Akçıl sahnedeydi.

Şarkıcı Sinan Akçıl sahnede konuşma yaparken kendini tutamayarak önce güldü ardından ise Icardi göndermesi yaptı.

Akçıl Simge'yi anons ederken, "Wanda Nara çok üzülecek ama Simge Sağın" dedi. Sosyal medyada Sinan Akçıl'ın sözleri sonrası pek çok paylaşım yapıldı. Kimi bu ana gülerken kimi ise bu durumu "Gereksiz" buldu.

İşte o paylaşımlardan bazıları...