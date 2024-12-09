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  4. Sinan Akçıl Simge'yi "Wanda Nara çok üzülecek ama..." diyerek anons etti! Tepkiler gecikmedi

Sinan Akçıl Simge'yi "Wanda Nara çok üzülecek ama..." diyerek anons etti! Tepkiler gecikmedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.12.2024 07:33
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Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödül alan isimlerden biri de son dönemde Aşkın Olayım şarkısıyla adından söz ettiren ve Icardi ile sık sık yakıştırılan Simge idi. Ödülü vermek için sahneye çıkan Sinan Akçıl kendini tutamadı. Wanda Nara göndermesi tepki çekti.

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En iyi kadın şarkıcı' kategorisinde ödülü kazanan isim Simge Sağın oldu. Ünlü şarkıcı Simge, son yıllarda 'Aşkın Olayım' şarkısıyla beraber ünlü futbolcu Mauro Icardi ile de sık sık anılıyor.

Özellikle Wanda Nara ile Icardi ayrılığı sonrası bazı paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Simge bu konuda ise sessiz kalıyor.

SİNAN AKÇIL NE DEDİ?

Son dönemde hem kıyafetleriyle hem de Icardi yorumlarıyla gündeme gelen Simge'ye ödülü vermek için Sinan Akçıl sahnedeydi.

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Konuşması gündemde: Çünkü bizim malımız ve canımız... Konuşması gündemde: Çünkü bizim malımız ve canımız...

Şarkıcı Sinan Akçıl sahnede konuşma yaparken kendini tutamayarak önce güldü ardından ise Icardi göndermesi yaptı.

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Akçıl Simge'yi anons ederken, "Wanda Nara çok üzülecek ama Simge Sağın" dedi. Sosyal medyada Sinan Akçıl'ın sözleri sonrası pek çok paylaşım yapıldı. Kimi bu ana gülerken kimi ise bu durumu "Gereksiz" buldu.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

"KOMİK DEĞİLDİ"

Anahtar Kelimeler:
Altın Kelebek Ödülleri
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