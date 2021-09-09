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Bulgaristan Kültür Bakanı Minekov, 4 yıl akademisyenlik yaptığı Trakya Üniversitesini ziyaret etti

09.09.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

– Bakan Minekov: – "Bulgaristan'da birçok üniversite Trakya Üniversitesi ile iş birlikleri geliştirmek istiyor. Tüm bu üniversiteler bu imkanlardan yararlanmayı hak ediyor"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, 2015-2019 yılları arasında öğretim üyesi olarak görev yapan Bulgaristan Kültür Bakanı Prof. Velislav Minekov, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Türkiye ve Bulgaristan ilişkilerini ileriye taşıyacak iş birlikleri ve atılacak ortak adımlar görüşüldü.

Bakan Velislav Minekov, Edirne'de kendisini evinde gibi hissettiğini belirtti.

Edirne’yi, Trakya Üniversitesini ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu aktaran Minekov, "Hem Bulgaristan hem Türkiye tarafında bu göreve getirilmem büyük bir mutlulukla karşılandı. Salgının getirmiş olduğu zorlukları iş birliğiyle aşacağız." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle proje, iş birliği ve etkinliklerin durağanlaştığını anımsatan Minekov, şunları kaydetti:

"Kaybettiğimiz tüm değerleri bir an önce yeniden kazanmalıyız. Tıp alanında olduğu gibi sanatta da eğitim pratiğe dayalıdır. Umarım o güçlü ilişkilerimizi tekrar sağlayabiliriz. Çünkü Bulgaristan'da birçok üniversite Trakya Üniversitesi ile iş birlikleri geliştirmek istiyor. Tüm bu üniversiteler bu imkanlardan yararlanmayı hak ediyor. Türkiye'de, Edirne'de gördüğüm saygı, sevgi ve sıcaklığı hiçbir yerde görmedim. Gençlerimizin de bu duyguları yaşaması için öğrenci değişim programlarını çok önemsiyorum. İyi dostlukların kurulacağı iş birlikleri ve projelere imza atacağımıza inancım sonsuz."

TÜ Rektörü Tabakoğlu ise üniversitenin eski akademisyeninin bakanlık görevinde bulunmasından büyük mutluluk duyduklarını, salgının etkisini kaybetmesiyle ortak iş birliklerine imza atılacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Bakan Minekov, Rektör Tabakoğlu'nu en yakın zamanda ağırlamak istediğini ifade ederek Bulgaristan'a davet etti. Ziyaret hediye takdimiyle son buldu.

Bulgaristan Kültür Bakanı Minekov, 4 yıl akademisyenlik yaptığı Trakya Üniversitesini ziyaret etti

– Bakan Minekov: – "Bulgaristan'da birçok üniversite Trakya Üniversitesi ile iş birlikleri geliştirmek istiyor. Tüm bu üniversiteler bu imkanlardan yararlanmayı hak ediyor"

Bulgaristan Kültür Bakanı Minekov, 4 yıl akademisyenlik yaptığı Trakya Üniversitesini ziyaret etti

Bulgaristan Kültür Bakanı Minekov, 4 yıl akademisyenlik yaptığı Trakya Üniversitesini ziyaret etti

Bulgaristan Kültür Bakanı Minekov, 4 yıl akademisyenlik yaptığı Trakya Üniversitesini ziyaret etti

Bulgaristan Kültür Bakanı Minekov, 4 yıl akademisyenlik yaptığı Trakya Üniversitesini ziyaret etti

Bulgaristan Kültür Bakanı Minekov, 4 yıl akademisyenlik yaptığı Trakya Üniversitesini ziyaret etti

Bulgaristan Kültür Bakanı Minekov, 4 yıl akademisyenlik yaptığı Trakya Üniversitesini ziyaret etti
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