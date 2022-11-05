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'Bunlar hoş değil!' Şenol Güneş, Galatasaray derbisinin ardından adeta patladı!

05.11.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray'ın zaman geçirdiğini dile getirdi ve bu duruma 'Hoş değil' diyerek göndermede bulundu.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanına çıktı. Siyah - beyazlıların yeni teknik direktörü takımının başında görev aldığı ikinci maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, karşılaşmanın ardından flaş açıklamalarda bulundu. Takımının oyununu değerlendiren Güneş, Galatasaray'a ise göndermede bulundu.

Sarı - kırmızılı takımın zaman geçirdiğini dile getiren Şenol Güneş, "Hoş değil" diyerek sitem etti. İşte o sözler...

ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI

"ÜZÜNTÜ VERİCİ"

"ÜZÜNTÜ VERİCİ"

"Kazanmak ne kadar güzelse kaybetmek de o kadar üzüntü verici. Bugün kritik ve çok önemli bir maç oynadık, hem bizim için hem rakip için."

"ÇOK GERİDE KALDIK"

"ÇOK GERİDE KALDIK"

"Oyun olarak eksiklerimiz vardı. Yediğimiz golden sonra hamle yaptık, Umut'un sakatlanmasıyla değişiklik hakkımız kayboldu. Rakip avantaj yakaladı. Tempolu, hızlı oynama şansını bulamadık. Çok geride kaldık."

"GELECEK ADINA UMUTLUYUM"

"GELECEK ADINA UMUTLUYUM"

"Bugün için üzgünüm ama gelecek adına umutluyum. Rakibin bu kadar boş kalması özellikle savunmada olmamıza rağmen boş kalması iyi değil. Rakibimiz kendi sahasında oynama avantajını kullandı. Daha iyi bir oyun bekliyordum takımdan. Son bölümde zaten oyun oynamadık"

"OYUNDAN DÜŞMEMEMİZ GEREKİYOR"

"OYUNDAN DÜŞMEMEMİZ GEREKİYOR"

"Böyle oynamamız doğru değil. Bu kadar pozisyon yiyorsan geride kalmanın anlamı yok. Taktik ve fizik olarak oyundan düşmememiz gerekiyor. Her top kaybından sonra rakip çıkma şansı yakaladı."

"HEPSİ DEĞİŞECEK"

"HEPSİ DEĞİŞECEK"

"Geçen maçta da, bu maçta da savunma sıkıntısı vardı. Takımın blok olarak gidip gelmesi gerekiyor. Bazen çok geride kaldık. Rakip sahaya çıkınca daha etkili oluyoruz. Bizde o tip oyuncular var. Savunmaya çekilince rakibin işi kolaylaşıyor. Bunların hepsi değişecek.

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