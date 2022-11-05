'Bunlar hoş değil!' Şenol Güneş, Galatasaray derbisinin ardından adeta patladı!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanına çıktı. Siyah - beyazlıların yeni teknik direktörü takımının başında görev aldığı ikinci maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, karşılaşmanın ardından flaş açıklamalarda bulundu. Takımının oyununu değerlendiren Güneş, Galatasaray'a ise göndermede bulundu.
Sarı - kırmızılı takımın zaman geçirdiğini dile getiren Şenol Güneş, "Hoş değil" diyerek sitem etti. İşte o sözler...
"Kazanmak ne kadar güzelse kaybetmek de o kadar üzüntü verici. Bugün kritik ve çok önemli bir maç oynadık, hem bizim için hem rakip için."
"Oyun olarak eksiklerimiz vardı. Yediğimiz golden sonra hamle yaptık, Umut'un sakatlanmasıyla değişiklik hakkımız kayboldu. Rakip avantaj yakaladı. Tempolu, hızlı oynama şansını bulamadık. Çok geride kaldık."
"Bugün için üzgünüm ama gelecek adına umutluyum. Rakibin bu kadar boş kalması özellikle savunmada olmamıza rağmen boş kalması iyi değil. Rakibimiz kendi sahasında oynama avantajını kullandı. Daha iyi bir oyun bekliyordum takımdan. Son bölümde zaten oyun oynamadık"
"Böyle oynamamız doğru değil. Bu kadar pozisyon yiyorsan geride kalmanın anlamı yok. Taktik ve fizik olarak oyundan düşmememiz gerekiyor. Her top kaybından sonra rakip çıkma şansı yakaladı."
"Geçen maçta da, bu maçta da savunma sıkıntısı vardı. Takımın blok olarak gidip gelmesi gerekiyor. Bazen çok geride kaldık. Rakip sahaya çıkınca daha etkili oluyoruz. Bizde o tip oyuncular var. Savunmaya çekilince rakibin işi kolaylaşıyor. Bunların hepsi değişecek.