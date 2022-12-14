SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Bunu kimse bilmiyordu! Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens canlı yayında açıkladı... "Onlar da beni istedi"

Bunu kimse bilmiyordu! Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens canlı yayında açıkladı... "Onlar da beni istedi"

14.12.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Dries Mertens, Antalya'da düzenlenen antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Açıklamasında birçok konuya değinen Belçikalı yıldız, beklenmedik bir itirafta da bulundu. İşte o sözler...

Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına Antalya'da devam eden Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, gerçekleştirilecek antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geri döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Mertens, "Biz eve geri döndük. Geri dönmüş olmaktan ötürü mutluyum. Şimdi devamına bakacağız." ifadelerini kullandı.

İŞTE MERTENS'İN AÇIKLAMALARI

"KOLAY OLMUYOR..."

"KOLAY OLMUYOR..."

Başka bir ülkeden gelip yeni bir lige başlamak kolay olmuyor. Bunu anlamak gerek. Ben Galatasaray'da olduğum için mutluyum. Galatasaray, geçen sezon ligi 13. bitirdi ve üstüne farklı liglerden 13 oyuncu geldi. Son maçlara bakınca iyi sonuçlar aldık. Ben burada mutluyum. İyi şekilde devam edeceğiz.

"KENDİ HATALARIMIZ VARDI"

"KENDİ HATALARIMIZ VARDI"

Biz Dünya Kupası'nda istediğimiz oyunu oynayamadık. Kendi hatalarımız vardı. Oynadığımız takımlardan 2 tanesi yarı finale yükseldiler. Kolay değildi.

"FUTBOL HEP DEĞİŞİR"

"FUTBOL HEP DEĞİŞİR"

Adapte olmak gerekiyordu bu dönemdeki Dünya Kupası'na. Lig ortasında Dünya Kupası oynamak zor olabilir ama futbol hep değişir. Adapte olmak gerekir.

"G.SARAY BÜYÜK BİR KULÜP"

"G.SARAY BÜYÜK BİR KULÜP"

Galatasaray büyük bir kulüp. Büyük kulüplerin iyi ve genç oyuncuları vardır. Bizim de iyi gençlerimiz var. Takım olarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Genç oyuncularımızdan Yunus yeni sözleşme imzaladı. Bu durum, diğer gençlere de örnek olacaktır.

"JUVE'DEN TEKLİF GELDİ"

"JUVE'DEN TEKLİF GELDİ"

Juventus'tan teklif geldi. Benim için çok çok zordu, Napoli'den sonra Juventus'a gitmek. Olmazdı. Napoli'de uzun yıllar geçirdim.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
galatasaray mertens Süper Lig ak sezon süper li

En Çok Okunan Haberler

Yeni başdanışman belli oldu! 'Türkiye'de ilk kez...'

Yeni başdanışman belli oldu! 'Türkiye'de ilk kez...'

Türkiye'de yeni panik! Uzmanı uyardı: Hemen yoğun bakıma

Türkiye'de yeni panik! Uzmanı uyardı: Hemen yoğun bakıma

İşte ilk finalist... Dünya 10'u konuşuyor, o dünyayı sallıyor!

İşte ilk finalist... Dünya 10'u konuşuyor, o dünyayı sallıyor!

Okan Buruk üstünü çizdi! Olumsuz rapor... "Gönderilsin"

Okan Buruk üstünü çizdi! Olumsuz rapor... "Gönderilsin"

Yok artık Pep! Tam 1 ay önceden bildi...

Yok artık Pep! Tam 1 ay önceden bildi...

Terim'in yanında ellerini bağladı! "Yeter artık..."

Terim'in yanında ellerini bağladı! "Yeter artık..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.