Bunu kimse bilmiyordu! Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens canlı yayında açıkladı... "Onlar da beni istedi"

Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına Antalya'da devam eden Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, gerçekleştirilecek antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geri döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Mertens, "Biz eve geri döndük. Geri dönmüş olmaktan ötürü mutluyum. Şimdi devamına bakacağız." ifadelerini kullandı.
Başka bir ülkeden gelip yeni bir lige başlamak kolay olmuyor. Bunu anlamak gerek. Ben Galatasaray'da olduğum için mutluyum. Galatasaray, geçen sezon ligi 13. bitirdi ve üstüne farklı liglerden 13 oyuncu geldi. Son maçlara bakınca iyi sonuçlar aldık. Ben burada mutluyum. İyi şekilde devam edeceğiz.
Biz Dünya Kupası'nda istediğimiz oyunu oynayamadık. Kendi hatalarımız vardı. Oynadığımız takımlardan 2 tanesi yarı finale yükseldiler. Kolay değildi.
Adapte olmak gerekiyordu bu dönemdeki Dünya Kupası'na. Lig ortasında Dünya Kupası oynamak zor olabilir ama futbol hep değişir. Adapte olmak gerekir.
Galatasaray büyük bir kulüp. Büyük kulüplerin iyi ve genç oyuncuları vardır. Bizim de iyi gençlerimiz var. Takım olarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Genç oyuncularımızdan Yunus yeni sözleşme imzaladı. Bu durum, diğer gençlere de örnek olacaktır.
Juventus'tan teklif geldi. Benim için çok çok zordu, Napoli'den sonra Juventus'a gitmek. Olmazdı. Napoli'de uzun yıllar geçirdim.