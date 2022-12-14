Bunu kimse bilmiyordu! Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens canlı yayında açıkladı... "Onlar da beni istedi"

"G.SARAY BÜYÜK BİR KULÜP"

Galatasaray büyük bir kulüp. Büyük kulüplerin iyi ve genç oyuncuları vardır. Bizim de iyi gençlerimiz var. Takım olarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Genç oyuncularımızdan Yunus yeni sözleşme imzaladı. Bu durum, diğer gençlere de örnek olacaktır.