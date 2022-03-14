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Burak Özçivit'in şaşkına çeviren halleri! Görenler inanamadı...

14.03.2022 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv ekranlarının merakla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'i oynayan yakışıklı oyuncunun özel hayatı da merak ediliyor. Sosyal medya üzerinden eşi Fahriye Evcen ile pozlar paylaşan Burak Özçivit'in yıllar önceki fotoğrafını görenler ise tanımakta zorlandı.

Atv ekranlarının merakla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'i oynayan Burak Özçivit'in yıllar içindeki değişimini görenler gözlerine inanamadı.

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İzleyicinin beğenisini kazanan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in özel hayatı hayranları tarafından merak edilirken eski fotoğrafları da yeniden gündeme geldi.

0x0-burak-ozcivitin-bir-de-o-hallerine-bakin-degisimi-gorenler-gozlerine-inanamadi-yillar-sonra-ortaya-cikan-fotog-1647202194566

Yine kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ile sık sık fotoğraflar paylaşan Burak Özçivit havalı pozlarıyla bilirken ortaya çıkan fotoğrafları ise görenleri şaşırttı.

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Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

Linet

Linet

Hazal Senel

Hazal Senel

Ahu Tuğba

Ahu Tuğba

Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan
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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit
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