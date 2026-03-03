"Vatanım Tehlikede" diyerek harekete geçti! Ünlü futbolcudan savaş kararı

Yunanistan’ın Olympiacos takımında forma giyen İran Milli Takımı’nın yıldız golcüsü Mehdi Taremi, ülkesindeki son gelişmelerin ardından çarpıcı bir karar verdi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlamasının ardından Taremi, kulüp yönetimine ülkesine dönerek orduya katılmak ve İran’ı savunmak istediğini bildirdi.

ORDUYA KATILMAK İÇİN BİLDİRİ YAPTI!

İranlı yıldız futbolcu Mehdi Taremi’nin, ülkesindeki çatışmaların ardından orduya katılmak istediği iddiası spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. Deneyimli golcünün kulübüne bu yönde talepte bulunduğu öne sürüldü.

İran Futbol Federasyonu yetkililerinin Taremi’yi Yunanistan’da kalması için ikna etmeye çalıştığı ancak oyuncunun kararından vazgeçmediği belirtiliyor.

"ÜLKEMİN BANA EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞU AN..."

33 yaşındaki tecrübeli golcünün, kararını yakın çevresiyle de paylaştığı ve bu konuda oldukça net bir tavır sergilediği belirtiliyor. İddialara göre yıldız futbolcu, ülkesinde yaşanan gelişmeler karşısında sessiz kalamayacağını düşünerek askerlik görevine gönüllü olarak katılma arzusunu dile getirdi. Kararından geri adım atmaya niyetli olmadığı konuşulan oyuncunun, çevresindekilere "Ülkemin bana en çok ihtiyaç duyduğu an bu. Halkım ve vatanım tehlike altında, ben de orada olmalıyım" sözleriyle düşüncesini aktardığı ifade edildi.

Bu gelişme, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Taremi gibi uluslararası arenada tanınan ve başarılarıyla bilinen bir yıldızın bu tarz bir adım atması, hem spor kamuoyunda hem de dünya gündeminde geniş yer buluyor. Öte yandan İranlı golcü oyuncu daha önce kariyerinde Inter ve Porto gibi Avrupa'nın dev kulüplerine forma giydi.