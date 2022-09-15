Buraya kadar! Mesut Özil'de beklenen oldu...

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den bedelsiz olarak büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Mesut Özil beklentilerin oldukça altında bir performans gösterirken, İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılmıştı. Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un da kadro dışı kararını sürdürmesinin ardından Fenerbahçe'deki kariyerini flaş bir şekilde noktalayarak Medipol Başakşehir'in yolunu tutan 33 yaşındaki oyuncu için oldukça ilginç gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA KADROYA ALINMADI

Başakşehir'e geldiğinden bu yana Süper Lig'de 10 dakika olmak üzere yalnızca 1 kez oynayan Mesut Özil'in kariyeri burada da pek beklediği gibi ilerlemiyor. Emre Belözoğlu'nun aldığı karar neticesinde Süper Lig'de son oynanan Beşiktaş karşılaşmasında kadroya dahil edilmeyen Özil'in hastalıktan çıktığı ve henüz hazır olmadığı gerekçesiyle kadro dışında kaldığı belirtilmişti.

'20-25 GÜNE HAZIR OLUR'

Öte yandan Emre Belözoğlu, temmuz ayının sonlarında Mesut Özil'le ilgili yaptığı açıklamada oyuncusunun hazır hale gelebilmesi için 20-25 güne ihtiyacı olduğunu belirtmişti. Söz konusu tarih neredeyse gelmişken Mesut Özil'in hala ortalarda görünmemesi, oyuncunun kariyerinin bitme noktasına geldiği şeklinde yorumlandı.

BEKLENEN OLDU!

Bu arada Mesut Özil'in bu hafta ligde oynanacak Fatih Karagümrük maçında da kadroda olmayacağı iddia edildi. Emre Belözoğlu'nun oturmuş kadroyu bozmak istemediği ve Mesut Özil'i neredeyse sezon boyunca ligde ilk 11 oynatmayacağı belirtiliyor.

KARARI BEKLENİYOR...

Mesut Özil 14 Temmuz tarihinde Başakşehir ile 1 sezonluk sözleşme imzalamıştı. 2022-23 sezonunun sona ermesiyle birlikte Mesut Özil'in kariyeriyle ilgili alacağı karar şimdiden merak konusu olurken, Mesut Özil'in Başakşehir kariyerinin de buraya kadar olduğu iddiaları sosyal medyada çokça konuşuluyor.