Galatasaray Spor Kulübü'nde görev dağılımları bugün gerçekleştirildi. Yeni başkan Burak Elmas olurken, muhasip üye olarak ise Burçak Emre Zorlu uygun görüldü. Güneşli anonim şirketi yönetim kurul başkanı olan Burçak Emre Zorlu'nun hayatı sarı- kırmızılı taraflar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Burçak Emre Zorlu kimdir, nereli kaç yaşında? Burçak Emre Zorlu'nun mesleği nedir? İşte ayrıntılar...