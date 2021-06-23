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Burçak Emre Zorlu kimdir, nereli kaç yaşında? Burçak Emre Zorlu'nun mesleği nedir?

23.06.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray yeni başkanı Burak Elmas, bugün listesinde yer alan isimlere görev dağılımı yaptı. Yeni yönetim kurulu görevleri belli olurken muhasip üye olarak Burçak Emre Zorlu seçildi. Peki Burçak Emre Zorlu kimdir, nereli kaç yaşında? Burçak Emre Zorlu'nun mesleği nedir? Detaylar haberimizde...

Galatasaray Spor Kulübü'nde görev dağılımları bugün gerçekleştirildi. Yeni başkan Burak Elmas olurken, muhasip üye olarak ise Burçak Emre Zorlu uygun görüldü. Güneşli anonim şirketi yönetim kurul başkanı olan Burçak Emre Zorlu'nun hayatı sarı- kırmızılı taraflar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Burçak Emre Zorlu kimdir, nereli kaç yaşında? Burçak Emre Zorlu'nun mesleği nedir? İşte ayrıntılar...

Galatasaray yeni muhasip üyesi Burçak Emre Zorlu kimdir?

Galatasaray yeni başkanı Burak Elmas, yönetim kurulu görev dağılımını bugün gerçekleştirdi. Açıklanan listede yeni muhasip üye görevine ise Burçak Emre Zorlu getirildi.

BURÇAK EMRE ZORLU KİMDİR?

BURÇAK EMRE ZORLU KİMDİR?
Burçak Emre Zorlu lise eğitimini Galatasaray lisesinde tamamladıktan sonra Londra'da ekonomi üzerine eğitim almıştır. İş insanı olan Zorlu, Güneşli A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır.
Aynı zamanda birçok firmada veteriner ilaç endüstrisindeki çeşitli alanlarda 25 yıllık kapsamlı deneyime sahiptir.
Zorlu, TUSİAD, VİSAD gibi sektörel derneklerin aktif üyesidir. Ayrıca Galatasaray Spor Kulübü ve Türkiye Olimpiyat Komitesi üyesidir.
Bugün gerçekleşen seçimde ise Galatasaray Spor Kulübü'nün muhasip üyesi oldu.
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Anahtar Kelimeler:
seçim Galatasaray Futbol Kulübü
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