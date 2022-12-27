Burcu Biricik'in 'Muhteşem Yüzyıl'daki estetiksiz hali gündem oldu! O detay tartışma yarattı

Doğal güzelliği ve samimiyetiyle gönülleri fetheden Burcu Biricik'in 2011 senesinde rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisindeki estetiksiz halleri yeniden sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİKLİK GÜNDEM OLDU

Camdaki Kız dizisinde başrol oynayan Burcu Biricik'in yıllar önceki estetiksiz halleri de dikkat çekti. 2011 senesinde Muhteşem Yüzyıl dizisinde Menekşe rolünü canlandıran oyuncunun daha kilolu olması ve yüzündeki değişiklik dikkat çekti.

"KÜÇÜK BOTOKSLARIM VAR"

Yaptığı bir açıklamada estetiğe karşı olmadığını söyleyen Burcu Biricik, "Küçük botokslarım var, estetiğim yok. Şu sıralar gözkapağıma taktım. Ekranda kendimi görünce, anladım. İyi bir doktor arıyorum" demişti.



İşte Burcu Biricik'in çok konuşulan o hali...