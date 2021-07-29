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Burcu Esmersoy bikinisinin üstünü çıkarınca... Her şey bu fotoğrafla başladı

29.07.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlüler dünyası zaman içerisinde pek çok ilginç olaya sahne oluyor. Tüm ünlülerin bu noktaya gelme süreçleri içerisinde farklı farklı hikayeler yer alıyor. Bunlardan biri olan Burcu Esmersoy’un hikayesi de oldukça dikkat çekici. Peki, bugün sadece Türkiye’de değil dünyada da tanınan bir isim haline gelen Burcu Esmersoy’un nasıl ünlü olduğunu biliyor musunuz?

Ülkemizde ve dünyada güzelliği ile dikkat çeken Burcu Esmersoy, şöhret basamaklarını tırmanmadan önce kimsenin pek fazla tanımadığı bir kadındı. Ancak Esmersoy, bikinisinin üstünü çıkarmasıyla, birden şöhret oldu. İşte Burcu Esmersoy’un o fotoğrafı!

Her şey bu fotoğrafla başladı

Burcu Esmersoy, 1978 yılında dünyaya geldi. Liseyi Beşiktaş Lisesi’nde okuduktan sonra lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünde tamamladı.
Lisans eğitimini tamamladıktan sonra ABD’ye giden Esmersoy, burada New York Üniversitesi’nde Hospitality Tourism and Sports Management eğitimi aldı.
1997 yılında güzellik yarışmasına katılarak ‘Miss International’ seçildi ve Türkiye’yi Japonya’da temsil etti. Yarışma sonunda Esmersoy, ‘Dostluk Güzeli’ seçildi.
Türkiye’ye döndükten sonra bir dönem ünlü gazeteci Hıncal Uluç’un asistanının doğum iznine çıkmasıyla, Yasemin Hanım’ın yerine geçerek Uluç’un asistanlığını da yaptı.
O dönemde Uluç’un telefonlarına bakıp, maillerine cevap veren Burcu Esmersoy, bu sırada henüz 20 yaşındaydı.
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Hıncal Uluç Burcu Esmersoy
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