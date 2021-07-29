Burcu Esmersoy bikinisinin üstünü çıkarınca... Her şey bu fotoğrafla başladı

Ülkemizde ve dünyada güzelliği ile dikkat çeken Burcu Esmersoy, şöhret basamaklarını tırmanmadan önce kimsenin pek fazla tanımadığı bir kadındı. Ancak Esmersoy, bikinisinin üstünü çıkarmasıyla, birden şöhret oldu. İşte Burcu Esmersoy’un o fotoğrafı!