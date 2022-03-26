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Burcu Esmersoy'un yüzüne ne oldu?

26.03.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün bir mücevher fuarında objektif karşısına geçen ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un üzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mücevher sektörüne yön veren markalar CNR'da 27 Mart’a kadar gerçekleşecek İstanbul Jewelry Show'a yerini aldı. Fuarın ilk gününde birçok ünlü isim, milyon liralık takılarla göz kamaştırdı. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy da (45) yüzü olduğu marka için fuardaydı.

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YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Basın mensuplarıyla sohbet eden Esmersoy, "Bu kadar gösterişli bir yerde olmak çok güzel. Ben genelde altın takarım ama burada pırlantaları görünce bambaşka bir hal aldım. Işığıma ışık kattı." şeklinde konuştu.
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Keyifli halleriyle dikkat çeken Burcu Esmersoy'un yüzündeki değişiklik de dikkatlerden kaçmadı.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy
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