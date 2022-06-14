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Burdur ve Isparta'da sağanak etkili oldu

14.06.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur ve Isparta'da sağanak etkili oldu

BURDUR/ISPARTA (AA) - Burdur'un Gölhisar ile Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçelerinde gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Gölhisar ve Şarkikaraağaç'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı ev ve iş yerinde küçük çaplı su baskınları yaşandı. Belediye ve itfaiye ekipleri su birikintilerine müdahale bulundu.

Gölhisar'da yoğun sağanak sonrası bazı sokak aralarında suyun akışa geçmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Burdur ve Isparta'da sağanak etkili oldu

Burdur ve Isparta'da sağanak etkili oldu

Sivas'ta sağanak, heyelana neden oldu

Sivas'ta sağanak, heyelana neden oldu

Sivas'ta sağanak, heyelana neden oldu

Sivas'ta sağanak, heyelana neden oldu

Sivas'ta sağanak

Sivas'ta sağanak

Sivas'ta sağanak

Sivas'ta sağanak

Sivas'ta sağanak, heyelana neden oldu

Sivas'ta sağanak, heyelana neden oldu

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