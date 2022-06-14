Bazı ev ve iş yerinde küçük çaplı su baskınları yaşandı. Belediye ve itfaiye ekipleri su birikintilerine müdahale bulundu.

Gölhisar ve Şarkikaraağaç'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Burdur ve Isparta'da sağanak etkili oldu

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