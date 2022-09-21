ISPARTA(AA) - Isparta Ticaret ve Sanayi Odasınca (ITSO) Burdur'da 1,4 megavatlık güneş enerjisi santrali kuruldu.
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, gazetecilere santral faaliyete geçtiğinde Odanın samimi bir geliri olacağını söyledi.
Yaklaşık 20 gün içerisinde çalışmalar tamamlanıp santralin devreye alınacağını belirten Tutar, "Isparta'daki trafoların doluluk oranından dolayı buradaki 20 bin 500 metrekarelik alanı satın aldık." dedi
ITSO Ekonomi Kampüsü'nde 1,2 megavatlık ana güç trafosu olduğunu ve bu trafoyu güneş enerjisi santralinde kullanacaklarını belirten ITSO Başkanı Tutar, "Oradaki elektriği buradaki elektriğimizle mahsup edeceğiz. Kalan enerjiyi de satarak, odamıza daimi bir gelir sağlayacağız. Santralin yatırımı 1 milyon 150 bin lira. Yatırımımız 4 yılda kendisini amorti edecek. Santralimizi ekim ayı sonuna kadar bitirip, enerjiyi sisteme vermeyi hedefliyoruz." diye konuştu.
Burdur'da 1,4 megavatlık güneş enerjisi santrali kuruldu
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz