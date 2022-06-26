Kendi çabalarıyla alandan çıkan Arıkan, köylülerden ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Arıkan, köy sakinlerinin de yardımıyla 50 koyununu kurtardı.

Burdur'da balçıklaşan alanda mahsur kalan 96 koyun kurtarıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz