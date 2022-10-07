Burdur'da Çavdır İmam Hüseyin Cemevi'nin temeli törenle atıldı

Burdur'un Çavdır ilçesinde Çavdır İmam Hüseyin Cemevi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Cemevleri Temel Atma ve Açılış Töreni kapsamında düzenlenen törende konuşan Vali Ali Arslantaş, Neşet Ertaş'ın "Nerede bir türkü söyleyen varsa gidin yanına oturun. Kötü insanların türküleri yoktur." sözünü hatırlatarak, saz çalıp deyiş söyleyen insandan fenalık gelmeyeceğini söyledi.

Hiçbir insanın doğduğu coğrafyayı, yaşadığı ülkeyi, içinde yetiştiği aileyi seçme imkanına sahip olmadığını belirten Arslantaş, tüm bu özelliklerin üstün bir erkin iradesiyle taksim ve takdir olunduğunu anlattı.

Arslantaş, Hucurat Suresi'nin 13. ayetinde "Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbirinizi tanıyıp kaynaşasınız diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık." denildiğini anımsatarak, bu ilahi nizamın maksadının insanların birbirleriyle kaynaşmasını kolaylaştırmak olarak açıklandığını söyledi.

Atalarının farklılıkları zenginlik kabul etmeyi bildiğini vurgulayan Arslantaş, şöyle konuştu:

"Birlikten doğan kuvveti doğru yöneterek cihana nizam vermişlerdi. Bizlere düşen, atalarımızın ölüme meydan okuyarak kazandığı bu topraklara aynı kardeşlik ruhuyla sahip çıkmaktır. Art niyetleriyle birliğimize, dirliğimize halel getirmeye uğraşanlara inat barış, huzur, refah ve güven içinde yaşamaktır. Birbirimize karşı muhabbet beslemek her birimizin boynuna borçtur. Bu ülkenin her bir ferdi, kültürünü ve inancını özgürce yaşayarak geleceğe umutla bakabilmelidir. Umuyorum ki temelini atmak için toplandığımız kültür evimiz, nice semahlara, muhabbet, öğreti, yoldaşlık, görgü, dardan indirme, lokma gibi nice cemlere çatı olacak. Alevi kardeşlerimizin gönül dünyalarını zenginleştirecektir."

Törene AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ile Yasin Uğur, Kaymakam Mustafa Gövercin, Belediye Başkanı Süleyman Kayacan, Alevi dedeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.