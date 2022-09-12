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Burdurlu lise öğrencileri Kaş'ta dalış yaparak derin maviliği keşfetti

12.09.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdurlu lise öğrencileri Kaş'ta dalış yaparak derin maviliği keşfetti

Burdur'dan kaymakamlığın projesi kapsamında Antalya'nın su altı güzellikleriyle ünlü Kaş ilçesine getirilen 50 lise öğrencisi, tüple dalış yapmanın heyecanını yaşadı.

Yeşilova ve Tefenni ilçelerinde eğitim gören öğrenciler için Güvercin Adası yakınlarında dalış etkinliği düzenlendi. Dalgıçlar eşliğinde tüple dalış yapan öğrenciler, Kaş'ın su altı güzelliklerini görme imkanı yakaladı.

Yeşilova Kaymakamı Erdem Yenisoy, AA muhabirine, daha önce dalış deneyimi yaşamamış öğrencilerin su altıyla tanışmaları için etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Burdur Valisi Ali Aslantaş'ın himayesinde hayata geçirilen proje kapsamında etkinliğin gerçekleştirildiğini belirten Yenisoy, "Denize uzak kentlerde yaşayan ve su altını daha önce görmemiş çocuklar, bu proje sayesinde deneyim kazandılar. Ülkenin su altı zenginliğini görme fırsatı yakaladılar." dedi.

Yenisoy, projeye destek veren Tefenni ve Kaş belediye başkanlarına teşekkür etti.

- "Su altı, balıklar, taşlar çok güzeldi"

Tefenni Kaymakam Tugay Cantürk de "Dalış deneyimi olmayan şehit ve gazi yakınlarımız başta olmak üzere başarılı öğrencilerimizi Kaş'a dalışa getirdik. Öğrencilerimize bu deneyimi yaşattığımız için mutluyuz." dedi.

Öğrencilerden Ecem Çiçek ise ilk defa dalış yaptığı belirterek, "Dalış sırasında başta panikledim ama suyun altı, balıklar, taşlar çok güzeldi. Deniz çok temiz. Dalış yaptığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Burdurlu lise öğrencileri Kaş'ta dalış yaparak derin maviliği keşfetti

Burdurlu lise öğrencileri Kaş'ta dalış yaparak derin maviliği keşfetti

Burdurlu lise öğrencileri Kaş'ta dalış yaparak derin maviliği keşfetti

Burdurlu lise öğrencileri Kaş'ta dalış yaparak derin maviliği keşfetti

Burdurlu lise öğrencileri Kaş'ta dalış yaparak derin maviliği keşfetti

Burdurlu lise öğrencileri Kaş'ta dalış yaparak derin maviliği keşfetti

Burdurlu lise öğrencileri Kaş'ta dalış yaparak derin maviliği keşfetti

Burdurlu lise öğrencileri Kaş'ta dalış yaparak derin maviliği keşfetti

Burdurlu lise öğrencileri Kaş'ta dalış yaparak derin maviliği keşfetti

Burdurlu lise öğrencileri Kaş'ta dalış yaparak derin maviliği keşfetti

Burdurlu lise öğrencileri Kaş'ta dalış yaparak derin maviliği keşfetti

Burdurlu lise öğrencileri Kaş'ta dalış yaparak derin maviliği keşfetti

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Anahtar Kelimeler:
Burdur Tefenni Yeşilova kaş öğrenci dalış

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