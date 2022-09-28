Bursa Kebap Evi, Suudi Arabistan’da 1 yılda 10 şubeye ulaşmayı hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı, "İngiltere, Kanada, Dubai, Abu Dhabi, İran ve Irak başta olmak üzere birçok ülkenin güçlü yatırımcılarıyla gerçekleştirdiğimiz master francaise anlaşmalarıyla yurt dışında ciddi bir büyüme elde ettik. Son olarak Suudi Arabistan’ın güçlü şirketi Abdullah Al Othaim Investment Company ile imzaladığımız master franchise anlaşmasıyla 1 yıl içinde 10, 3 yıl için 30 şube açma hedefindeyiz." dedi.

Bursa Kebap Evi’nin Abdullah Al Othaim Investment Company ile yaptığı iş birliği münasebetiyle, Bursa Kebap Evi’nin yönetimini sürdüren Cem Helvacı ve Caner Helvacı kardeşlerin ev sahipliğinde ve yatırımcı Abdullah Saleh Ali Al-Othaim katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Bursa Kebap Evi, Avrupa ile başlayan global marka yolculuğuna Orta Doğu’daki gücünü artırarak devam ediyor. Türkiye’de 91, yurt dışında ise 12 şubesiyle hizmet veren marka, Orta Doğu’da büyüme hedefine yönelik bir adım attı.

Suudi Arabistan’ın AVM ve perakende sektöründe lider şirketi Abdullah Al Othaim Investment Company ile master franshise anlaşması imzalayan Bursa Kebap Evi, Suudi Arabistan’da 1 yılda 10 şube, 3 yıl içinde ise 30 şube ile toplamda 9 milyon dolarlık yatırım yaparak büyümeyi hedefliyor. Anlaşma kapsamında yatırımcı, her şubesinde en az 5 Türk vatandaşını da istihdam edecek.

Bursa Kebap Evi, gelecek 5 yılda yurt içinde 180, yurt dışında ise 75 olmak üzere toplamda 255 şubeyle hizmet vermeye hazırlanarak, Bursa’nın yerel lezzeti Türk iskenderini tüm dünyayla tanıştırmayı hedefliyor. Geçen yılın cirosunu yüzde 120 büyüten Bursa Kebap Evi, yıl sonunda yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyor.

Markanın öncelikli olarak büyümek istediği ülkeler arasında Suudi Arabistan, Kanada, İngiltere, Katar, Kuveyt, Almanya, Irak, Iran, Dubai ve Abu Dhabi yer alıyor. Bursa Kebap Evi yakın zamanda yapacağı master franchise anlaşmalarıyla Kanada, Almanya, Suudi Arabistan, İngiltere, Katar, İran, Dubai ve Abu Dhabi'de şube açmayı hedefliyor.

Bursa Kebap Evi’nin restoranlarında yılda 1.600 ton et tüketiliyor, 8 milyon misafir ağırlanıyor ve marka çatısı altında 2000’i aşkın kişi istihdam ediliyor.

BKE Akademi’de açılacak şubeler ya da eleman ihtiyacı olan restoranlar için düzenli eleman alım ve eğitimlerini sağlayan marka hizmet sektörünün kilit noktası olan "nitelikli personel" ihtiyacını karşılıyor.

AR-GE ve ürün geliştirme, hijyen ve dış denetim, gizli müşteri yönetimi ile memnuniyet yaklaşımlarını da merkezden yöneten marka, güçlü yönetim yaklaşımı ile yatırımcılarına profesyonel marka çatısı ve güveni altında değer yaratıyor.

- "Markamızın ve geleneksel lezzetlerimizin yurt dışında büyümesi konusunda yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Toplantının açılışında konuşan Cem Helvacı, 12 yıl gibi kısa sürede ciddi bir büyüme gerçekleştirdiklerini ve markalarını globale taşımaya yönelik güçlü adımlar attıklarını belirtti.

Helvacı, "Yenilikçi ürünlerimizle 'casual dining' konseptinde hizmet veren bir marka olarak sürekli büyüdük. Yurt içinde elde ettiğimiz başarıyı yurt dışına da taşıyabileceğimize inanarak çıktığımız globalleşme yolculuğumuza ilk olarak Almanya ile adım attık. Ardından İngiltere, Kanada, Dubai, Abu Dhabi, İran ve Irak başta olmak üzere birçok ülkenin güçlü yatırımcılarıyla gerçekleştirdiğimiz master franchise anlaşmalarıyla yurt dışında ciddi bir büyüme elde ettik. Son olarak Suudi Arabistan’ın güçlü şirketi Abdullah Al Othaim Investment Company ile imzaladığımız master franchise anlaşmasıyla 1 yıl içinde 10, 3 yıl için 30 şube açma hedefindeyiz." ifadelerini kullandı.

Helvacı, Türkiye’de pazarın en güçlü oyuncularından biri olduklarını aktararak, "Kurduğumuz güçlü franchise sistemiyle bir Türk markası olarak yurt dışında emin adımlarla büyüyoruz. Türkiye’ye birçok yabancı zincir restoran markası geliyor. Mimari konseptinden, standartlaştırdığı özel lezzetlerine, hizmet yaklaşımından üretim ve AR-GE’sine tüm alt yapısını tamamlamış bir marka olarak biz neden yurt dışında markalaşmayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Bir Türk markası olarak globalde markalaşabileceklerine ve başarıyla büyüyebileceklerine inançlarının tam olduğuna işaret eden Helvacı, "Bir de yatırımcı güveni önemli. Türkiye ve Avrupa’da güçlü yatırımcılarımız var. Suudi Arabistan için de ülkenin en güçlü yatırımcısı ile master franchise anlaşması yaptık. Bu yıl sonuna kadar şube sayımızı yurt içinde 100, yurt dışında ise 20’ye çıkararak, markamızın ve geleneksel lezzetlerimizin yurt dışında büyümesi konusunda yatırımlarımıza devam edeceğiz." dedi.

Helvacı, "Franchising sistemi çok iyi yönetilmesi gereken bir sistem. Standartların korunması, marka değeri yaratılması, ürün kalitesinin tüm şubelerde aynı olması ve hizmet kalitesinin standartlaştırılması en çok önem verdiğimiz hususlar arasında yer alıyor.

Türkiye’nin hızlı büyüyen markası olarak paydaşlarımızla her zaman samimi, güvene dayanan, sıcak iletişim kurarak yatırımcı güvenini kazanıyoruz. Dürüstlük ilkemizden ayrılmıyoruz, çözüm odaklıyız ve geri bildirimleri önemsiyor, buna göre stratejilerimize yön veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye’den farklı sektörlerden markalara yatırım yapmaya yönelik planlarımız var"

Abdullah Al Othaim Investment Company şirketinin sahibi Abdullah Saleh Ali Al-Othaim ise Suudi Arabistan’da gıda sektörünün hızlı yükselişe geçtiğinin altını çizerek, 35 milyondan fazla nüfusu ile dünyanın güçlü pazarları arasında yer alan Suudi Arabistan'ın markaların Orta Doğu’da büyümesi için önemli bir geçiş noktası olduğunu dile getirdi.

Al-Othaim, "Son yıllarda Suudi Arabistan’da gıda sektörü hızla büyüyor ve halk Türk yemeklerine yoğun ilgi gösteriyor. Suudi Arabistan’da AVM ve perakende alanında hizmet veren Abdullah Al Othaim Investment Company şirketinin sahibi olarak gıda sektöründeki bu gelişmeler beni sektöre yatırım yapmaya teşvik etti." diye konuştu.

Türkiye’de Bursa Kebap Evi’nin başarılı bir gıda zinciri olarak öne çıktığını kaydeden Al-Othaim, "Markanın müşteri memnuniyeti, yurt dışı büyüme potansiyeli ve başarısı, iki genç girişimcinin kısa zamanda yarattığı başarı hikayesi ve kurduğu sistem güven verdi.

Markanın yöneticileriyle gerçekleştirdiğimiz müzakereler sonrasında kendilerinin samimiyeti ve marka gelişimine bakış açılarıyla altyapı ve yatırımcılarına verdiği destekler de beni etkiledi. Türkiye’den Suudi Arabistan’a giden ilk Türk restoran zinciri olan Bursa Kebap Evi ile birlikte güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum. Aynı zamanda Türkiye’den farklı sektörlerden markalara yatırım yapmaya yönelik planlarımız var." ifadelerini kullandı.