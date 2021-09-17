Bursa Uludağ Üniversitesince İsviçre'de görevli akademisyen çifte fahri profesörlük unvanı verildi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesince İsviçre Alerji ve Astım Araştırma Enstitüsünden Prof. Dr. Cezmi Akdiş ve eşi Prof. Dr. Mübeccel Akdiş'e fahri profesörlük unvanı verildi.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde BUÜ Tıp Fakültesi 2021-2022 akademik yılı açılış töreni düzenlendi.

Akdiş çiftine de fahri profesörlük unvanının verildiği programda konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitede 70 binin üzerinde öğrencinin öğrenim gördüğünü söyledi.

Tıp fakültesi öğrencilerine tavsiyelerde bulunan Kılavuz şöyle konuştu:

"Bu şehir maddi ve maneviyatıyla sizlere dolu dolu hayat yaşatacak. Onun için önünüzdeki 6 yılı çok iyi değerlendirmelisiniz. Bugünden itibaren rol model alacağınız, sizlere örneklik oluşturacak çok değerli hocalarınız var. Sizlere yol gösterecek ve rehberlik yapacak çok değerli hocalarınız var. İşte sizler bu hocalardan feyz alacaksınız, demleneceksiniz. Onların yaptığı yol göstericilikle ilerleyeceksiniz. Tıp mesleği biraz da usta-çırak ilişkisiyle icra edilen bir meslek."

Kılavuz, bilgi ve bilimselliğin önemine dikkati çekerek, "Tıp öğrencileri olarak sizler insanlığa hizmet edeceksiniz. Bunu doğru şekilde yaptığınız takdirde gerçek anlamda etik davranmış olacaksınız. İnanıyorum ki 6 yıl sonra insanımızın özlemle beklediği ve örnek alacağı hekimler olarak yurt hizmetine atılacaksınız. İçinizden nice Cezmi Akdiş ve Mübeccel Akdişlerin çıkacağına inanıyorum." diye konuştu.

Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya da sahip oldukları imkanlar ve akademik kapasiteleriyle ülkenin en seçkin eğitim kurumları arasında yer aldıklarını dile getirdi.

Kaya, 50 yıllık bir mazisi bulunan BUÜ Tıp Fakültesinin yeni hekim adayları için bir cazibe merkezi haline geldiğini belirterek, "Bu yıl YKS sonuçlarına göre ilk 8 bin arasından öğrencilerden ve okul birincisi kontenjanından toplam 240 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Bunlara ek olarak yabancı uyruklu 30 öğrenci de bunlara eklenmiştir. Yabancı öğrenci kayıtlarımız halen devam etmektedir. Ayrıca Yalova Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinden de toplam 100 öğrenci kadromuza katılmıştır. Yani bu yıl 400 öğrenciye daha ders vereceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Akdiş çiftine fahri profesörlük unvanı verilerek cübbeleri giydirildi.

Aynı zamanda BUÜ mezunu olan Akdiş çifti daha sonra tıp fakültesi öğrencilerine ders vererek dönem açılışını gerçekleştirdi.

Tören, tıp fakültesine yeni başlayan öğrencilere beyaz önlük giydirilmesiyle sona erdi.