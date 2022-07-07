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Bursa ve çevre illerde sağlık çalışanlarından, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki

07.07.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa ve çevre illerde sağlık çalışanlarından, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki

Konya Şehir Hastanesinde görevli Uzman Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında silahlı saldırı sonucu öldürülmesi, Bursa ve çevre illerde meslektaşları tarafından kınandı.

Bursa Tabip Odası Başkanı Levent Tufan Kumaş, Şehir Hastanesi önünde toplanan siyah giyimli sağlık çalışanları adına yaptığı konuşmada, Karakaya'nın vefatının, sağlık camiasını derinden üzdüğünü ifade etti.

Kumaş, "Bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz, sağlık emekçilerine en ufak bir zarar gelmesine tahammülümüz yoktur. Şiddet daha önce de defalarca söylediğimiz gibi öngörülebilir ve önlenebilir bir toplumsal sorundur." dedi.

Grup, Levent Tufan Kumaş'ın konuşmasının ardından dağıldı.

- Eskişehir

Şehir Hastanesi önünde toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, Karakaya'nın hayatının baharında bir caninin kurşunlarına hedef olduğunu söyledi.

Dr. Karakaya'nın, hastalara şifa dağıtmak, can kurtarmak için alın teri döktüğünü anlatan Köksal, saldırıyı lanetlediklerini dile getirdi.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde bir araya gelen Eskişehir Tabip Odası, Hekim Birliği Sendikası ile Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası üyeleri, İl Sağlık Müdürlüğü önüne kadar yürüyerek Karakaya için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

- Bilecik

Türk Sağlık-Sen Bilecik Şube Başkanı Ozan Genç, Bilecik Araştırma ve Eğitim Hastanesi önünde yaptığı basın açıklamasında, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sıfır toleranslı alan ilan edilmesini isteyen Genç, "Doktorumuza Allah'tan rahmet, acılı ailesi, yakınları ve tüm sağlık camiasına sabırlar diliyoruz." diye konuştu.

- Çanakkale

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Sağlık-Sen üyeleri, sessiz eylem yaptı.

Atatürk Anıtı önünde 5 dakika boyunca oturup pankart açan üyeler, daha sonra alkışlarla Karakaya'nın öldürülmesine tepki gösterdi.

Sağlık-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen, tepkilerini göstermek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, sessiz eylemlerine destek veren meslektaşlarına teşekkür etti.

- Kütahya

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bir araya gelen 9 sendika, dernek ve birlik temsilci ile üyeleri, Karakaya için saygı duruşunda bulundu.

Sırayla açıklama yapan temsilciler, sağlıkta şiddetin son bulmasını istedi.

Hastaneye muayene için gelen bazı vatandaşların da alkışlarla destek verdiği eylem, açıklamaların ardından sona erdi.

Bursa ve çevre illerde sağlık çalışanlarından, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki

Bursa ve çevre illerde sağlık çalışanlarından, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki

Bursa ve çevre illerde sağlık çalışanlarından, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki

Bursa ve çevre illerde sağlık çalışanlarından, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki

Bursa ve çevre illerde sağlık çalışanlarından, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki

Bursa ve çevre illerde sağlık çalışanlarından, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki

Bursa ve çevre illerde sağlık çalışanlarından, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki

Bursa ve çevre illerde sağlık çalışanlarından, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki

Sağlık çalışanlarından, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki

Sağlık çalışanlarından, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki

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Bilecik Bursa Çanakkale Eskişehir saldırı

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