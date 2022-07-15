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Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Osmangazi Dağ Koşusu" düzenlendi

15.07.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Osmangazi Dağ Koşusu" düzenlendi

Osmangazi Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Osmangazi Dağ Koşusu" Uludağ'da gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Uludağ Sarıalan bölgesindeki 12 kilometrelik parkurda yapılan yarışa Bursa'nın yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden 200 sporcu katıldı.

Erkekler ve kadınlarda büyükler, 20 yaş altı ve masterler kategorisindeki yarışın startı, Osmangazi Belediyesi Gençlik Kamp Merkezi önünden verildi.

Organizasyonla ilgili açıklamada bulunan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılında farklı etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin anısını yaşatmak ve 15 Temmuz'u nesilden nesile aktarmak amacıyla Uludağ'ın eşsiz ortamında bu yarışı düzenledik. Çok centilmence, günün anlamına uygun birlik ve beraberlik içinde bir yarış oldu. Katılım gösteren tüm sporcu ve kulüplerimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını, Beytullah Seferler ve Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban takdim etti.

Osmangazi Dağ Koşusu'nda büyük erkeklerde Abdullah Çakır (Gümüşhane) birinci, Rıdvan Taş (Siirt) ikinci, Yunus Emre Akkuş (Bursa) üçüncü oldu. büyük kadınlarda ise Dilek Öztürk (Diyarbakır) birinciliği, Sabriye Güzelyurt (Kütahya) ikinciliği, Nursena Çeto (Van) ise üçüncülüğü elde etti.

20 yaş altı erkekler kategorisinde Mervan Haykır (Şırnak) birinci olurken, Ümran Bulut (Siirt) ikinci, Metin Uysal (Van) üçüncülük kürsüsünde yer aldı. 20 yaş altı kadınlarda Merve Karakaya (Kayseri) birinciliği elde ederken, Dilan Çukurcam (Kayseri) ikinci, Tuğçe Özkan (İstanbul) üçüncü oldu.

Yarışlarda birinci olan sporculara 4 bin, ikincilere 3 bin, üçüncülere ise 2 bin lira ödül verildi.

Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Osmangazi Dağ Koşusu" düzenlendi

Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Osmangazi Dağ Koşusu" düzenlendi

Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Osmangazi Dağ Koşusu" düzenlendi

Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Osmangazi Dağ Koşusu" düzenlendi

Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Osmangazi Dağ Koşusu" düzenlendi

Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Osmangazi Dağ Koşusu" düzenlendi

Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Osmangazi Dağ Koşusu" düzenlendi

Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Osmangazi Dağ Koşusu" düzenlendi

Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Osmangazi Dağ Koşusu" düzenlendi

Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Osmangazi Dağ Koşusu" düzenlendi

Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Osmangazi Dağ Koşusu" düzenlendi

Bursa'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Osmangazi Dağ Koşusu" düzenlendi

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