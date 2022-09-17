Bursa'da 8 farklı dilde 8 farklı mevlithan tarafından Mevlid-i Şerif okundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesinin de katkısıyla, Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yılında "Süleyman Çelebi ve Mevlit Geleneği Sempozyumu" kapsamında "Gönül Coğrafyamızın Sesi Mevlid-i Şerif Programı" düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde (AKKM) düzenlenen programın açılışında konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli, Mevlit'in dağınık halde duran bir milletin yeniden toparlanması olduğunu söyledi.

Kemikli, iki gündür Süleyman Çelebi'nin vefatının 600'üncü yılı dolayısıyla uluslararası bir sempozyum yaptıklarını ve sempozyumun finalini Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği programla taçlandırdıklarını aktardı.

Süleyman Çelebi'nin bir şiir geleneği oluşturduğunu ifade eden Kemikli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hazreti Peygamber Efendimizi konu edinen, bir şiir geleneği oluşturmuştur. Bu geleneğin başında mevlit var. Mevlitin dışında Mucizatun Nebi, Hilye-i Nebi, Esma-i Nebi gibi türleri de inşa etmiştir. Süleyman Çelebi'nin eserinden sonra çokça mevlit yazılmıştır fakat hiçbiri Süleyman Çelebi'nin seviyesine ulaşamamıştır. Süleyman Çelebi'nin eseri, bildiğimiz kadarıyla ilk defa Rumcaya çevrilmiştir. Rumcaya ne zaman çevrildiğiyle ilgili net bir bilgimiz yok ama çok erken dönemlerde çevrildiğini söyleyebiliriz. Rumcanın dışında en son, mükemmel, tam tercümesi Gürcüce olmuştur. Gürcü lisanıyla ilgili daha önce bir kısım tercümeler olmuş ama bunlar bölüm bölüm olmuştu. Başından sonuna kadar en son, en taze tercüme Gürcü lisanıyla olmuştur. 600 yıldır gönül coğrafyamızda okunan bu eser Boşnak edebiyatının, Arnavut İslam edebiyatının da kurucusu olmuştur. Dolayısıyla Boşnakça ve Arnavutçaya da tercüme edilmiştir."

Kemikli, ilk defa 8 ayrı dilde mevlit okunduğunu ifade ederek, "Süleyman Çelebi'nin mevlidi, gönül coğrafyamızın hemen hemen hepsine çevrilmiş, farklı dillerde edebiyatların oluşmasını da sağlamıştır. Bunu sağlayan eser Bursa'da yazılmış ve şair Bursalıdır. Bugün burada tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Bunu unutmayacağız. İlk defa 8 ayrı dilde mevlit dinleyeceğiz. Belki kavramlar, kelimeler farklı ama verilen mana tekdir. Bu bizim gönül coğrafyamızdaki birliğin, dirliğin ve huzurun tesisine de katkı sağlar diye düşünüyorum." diye konuştu.

Oyuncu yazar Bahadır Yenişehirlioğlu da programda Süleyman Çelebi ve Mevlid-i Şerif'in hikayesini anlattı.

Ardından 8 farlı dilde mevlit okundu. Programın sonunda mevlithanlara teşekkür belgesi takdim edildi.