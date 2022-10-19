Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada baba ve 2 oğlunun yaralanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Değirmenlikızık Mahallesi Bahtiyar Güneş Parkı'nda 3 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya karıştıkları belirlenen T.Ş. oğlu O.Ş. ve S.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli U.K'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Emniyette işlemleri süren şüphelilerden O.Ş'nin Mustafa S'nin evinin önüne giderek oğlu Yunus S'yi darbedip bıçaklayarak kaçtığı öğrenildi. O.Ş'nin daha sonra arkadaşı U.K. ve S.K'yı da alarak olay yerine yeniden geldikleri, Mustafa S. ve diğer oğlu Yasin S'nin bıçakla yaralandıkları belirlendi.
Bursa'da Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi Bahtiyar Güneş Parkı'nda gece saatlerinde iki grup arasında kıraathanede yer meselesi yüzünden tartışma çıkmış, Mustafa S. ile oğulları Yunus S. ve Yasin S. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanmıştı.
Bursa'da baba ve 2 oğlunun yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 3 şüpheli yakalandı
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