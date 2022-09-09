YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

09.09.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Eda Güleçyüz (26) idaresindeki 16 YL 119 plakalı otomobil, Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere ve yön levhasına çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, iki yolun ortasındaki yeşil alanda hareketsiz yatan Güleçyüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen sürücünün cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

Bursa'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bursa Nilüfer kaza

Bursa Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
05:05
Sabah
06:32
Öğle
13:06
İkindi
16:41
Akşam
19:31
Yatsı
20:52
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Öyle bir özelliği ortaya çıktı ki... İlaç niyetine kullanın

Öyle bir özelliği ortaya çıktı ki... İlaç niyetine kullanın

Güzelliğiyle göz dolduran 23'lük milyoner servetini anlattı!

Güzelliğiyle göz dolduran 23'lük milyoner servetini anlattı!

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.