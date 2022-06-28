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Bursa'da bir ailenin yaşadığı baraka yandı

28.06.2022 03:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir ailenin yaşadığı baraka yandı

Bursa'da bir ailenin yaşadığı barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Sever Sokak'ta bulunan bir barakada yangın çıktı. Barakada yaşayan aile, dumanları fark ederek dışarı çıkıp durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucu 5 kişilik ailenin yaşadığı baraka kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da bir ailenin yaşadığı baraka yandı

Bursa'da bir ailenin yaşadığı baraka yandı

Bursa'da bir ailenin yaşadığı baraka yandı

Bursa'da bir ailenin yaşadığı baraka yandı

Bursa'da bir ailenin yaşadığı baraka yandı

Bursa'da bir ailenin yaşadığı baraka yandı

Bursa'da bir ailenin yaşadığı baraka yandı

Bursa'da bir ailenin yaşadığı baraka yandı

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