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Bursa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli yakalandı

04.08.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Y.D'nin, Değirmenlikızık Mahallesi 1. Girne Sokak'taki kavgada tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından olaya karışan şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

B.Y, S.Y. ve S.H'nin olayda kullandıkları aracı Otosansit Sanayi Sitesi civarında bırakıp kaçtığını belirleyen ekipler, Gürsu'daki bir eve operasyon düzenledi.

S.H'nin gözaltına alındığı operasyonda 3 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Ekipler, B.Y. ve S.Y'yi de saklandıkları ormanlık alanda yakaladı.

Yıldırım ilçesinde 2 Ağustos'ta Y.D. ile B.Y, S.Y. ve S.H. arasında kavga çıkmış, tabancayla ağır yaralanan Y.D, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Bursa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli yakalandı

Bursa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli yakalandı

Bursa'da aynı mahalledeki iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi öldü

Bursa'da aynı mahalledeki iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi öldü

Bursa'da aynı mahalledeki iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi öldü

Bursa'da aynı mahalledeki iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi öldü

Bursa'da aynı mahalledeki iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi öldü

Bursa'da aynı mahalledeki iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi öldü
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Anahtar Kelimeler:
cinayet

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