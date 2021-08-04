Bursa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Y.D'nin, Değirmenlikızık Mahallesi 1. Girne Sokak'taki kavgada tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından olaya karışan şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

B.Y, S.Y. ve S.H'nin olayda kullandıkları aracı Otosansit Sanayi Sitesi civarında bırakıp kaçtığını belirleyen ekipler, Gürsu'daki bir eve operasyon düzenledi.

S.H'nin gözaltına alındığı operasyonda 3 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Ekipler, B.Y. ve S.Y'yi de saklandıkları ormanlık alanda yakaladı.

Yıldırım ilçesinde 2 Ağustos'ta Y.D. ile B.Y, S.Y. ve S.H. arasında kavga çıkmış, tabancayla ağır yaralanan Y.D, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.