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Bursa'da çay ocağında kilitli bırakılan kadını polis kurtardı

08.10.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çay ocağında kilitli bırakılan kadını polis kurtardı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerinde kilitli bırakılan kadın kurtarıldı.

Selimiye Mahallesi'ndeki çay ocağında bir kadının yardım çağrısında bulunduğu, kapının üzerinden kilitli olduğu polise ihbar edildi.

Harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Nefes alamıyorum." diye bağırarak ağlayan Fatma Ç'nin, çay ocağının sahibi Mehmet Yaşar İ. tarafından iş yerine kilitlendiğini belirledi.

Polis tarafından telefonla aranan iş yeri sahibi, yakınlardaki bir lokantadan gelerek kilitli kapıyı açtı.

Mehmet Yaşar İ, polise Fatma Ç. ile çay ocağında bir süre oturduktan sonra kapıyı üzerinden kilitleyip çorba içmeye gittiğini söyledi.

Kadının şikayetçi olması üzerine taraflar polis merkezine götürüldü.

Bursa'da çay ocağında kilitli bırakılan kadını polis kurtardı

Bursa'da çay ocağında kilitli bırakılan kadını polis kurtardı

Bursa'da çay ocağında kilitli bırakılan kadını polis kurtardı

Bursa'da çay ocağında kilitli bırakılan kadını polis kurtardı

Bursa'da çay ocağında kilitli bırakılan kadını polis kurtardı

Bursa'da çay ocağında kilitli bırakılan kadını polis kurtardı

Bursa'da çay ocağında kilitli bırakılan kadını polis kurtardı

Bursa'da çay ocağında kilitli bırakılan kadını polis kurtardı

Bursa'da çay ocağında kilitli bırakılan kadını polis kurtardı

Bursa'da çay ocağında kilitli bırakılan kadını polis kurtardı

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Anahtar Kelimeler:
Bursa çay ocağı kurtarma

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