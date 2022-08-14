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Bursa'da düzenlenen "Arkeofest" tarih meraklılarını ağırladı

14.08.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmişi 8 bin 500 yıl önceye dayanan Arkeopark Açık Hava Müzesi'ndeki festivalde, sikke basımı, Hitit çivi yazısı ile kilden çömlek ve fosil kolye yapımına ilişkin atölye çalışmaları gerçekleştirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "2. Arkeoloji Festivali (Arkeofest)", tarih meraklılarını 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip Arkeopark Açık Hava Müzesi'nde buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2 gün süren festivalde katılımcılar, sikke basımından mozaik yapımına kadar birçok atölyedeki etkinlikleri görme imkanı buldu.

İlki 2020'de düzenlenen festival kapsamında bölgede hazırlanan stantları gezen katılımcılar, mozaik, sikke basımı, restorasyon, Hitit çivi yazısı atölyesi, kilden çömlek, fosil kolye, yontma taştan alet ve sepet yapımları ile demir dövme, ok atma, minyatür kerpiç ev uygulaması gibi birçok deneyimi yaşadı.

Aileleriyle festivale katılan çocuklar ise tekstil baskı, çömlekçi çarkı, çatlak yumurta ile kağıt atölyesi, boyama, hazine avı, ilkel müzik aleti yapımı gibi faaliyetlerle eğlendi. Uzman personel eşliğinde arkeolojik kazı yapan çocuklar, toprak altından buldukları çömlekleri çıkardı.

Ayrıca iki gün boyunca çocuklar için "Rafadan Tayfa"nın Göbeklitepe gösterisi sunuldu.

Festivalde, Antandros Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat ve Doç. Dr. Yasemin Polat, Troia Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük ve Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi Serap Ala Çelik, arkeoloji, müzecilik ve bilim adına merak edilenleri de cevapladı.

Etkinlikte, Müzeler Şube Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi, Antandros Derneği, Yalova Belediyesi, Besaş, Akıncılar Geleneksel Okçuluk Derneği, Bilim ve Teknoloji Merkezi de stantlar kurarak misafirleri ağırladı.

Bursa'da düzenlenen "Arkeofest" tarih meraklılarını ağırladı

- Geçmişi 8 bin 500 yıl önceye dayanan Arkeopark Açık Hava Müzesi'ndeki festivalde, sikke basımı, Hitit çivi yazısı ile kilden çömlek ve fosil kolye yapımına ilişkin atölye çalışmaları gerçekleştirildi

Bursa'da düzenlenen "Arkeofest" tarih meraklılarını ağırladı

Bursa'da düzenlenen "Arkeofest" tarih meraklılarını ağırladı

Bursa'da düzenlenen "Arkeofest" tarih meraklılarını ağırladı

Bursa'da düzenlenen "Arkeofest" tarih meraklılarını ağırladı

Bursa'da düzenlenen "Arkeofest" tarih meraklılarını ağırladı

Bursa'da düzenlenen "Arkeofest" tarih meraklılarını ağırladı

Bursa'da düzenlenen "Arkeofest" tarih meraklılarını ağırladı

Bursa'da düzenlenen "Arkeofest" tarih meraklılarını ağırladı

Bursa'da düzenlenen "Arkeofest" tarih meraklılarını ağırladı

Bursa'da düzenlenen "Arkeofest" tarih meraklılarını ağırladı

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Anahtar Kelimeler:
Arkeoloji Bursa festival

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