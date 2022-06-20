Bursa'da bir evden hırsızlık yapmaya çalışan 2 kişi, suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi 12. Fırın Sokak'ta yalnız yaşayan yaşlı kadın, 2 katlı evinin çatısında birilerinin olduğunu görerek durumu komşuları ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, şüphelilerin kaçmaması için çevrede tedbir aldı.
Şüphelileri evin yanındaki depoda yakalayan polis ekipleri, şahısları gözaltına alarak polis merkezine götürüldü.
Ev sahibi Fahriye Kalkan gazetecilere yaptığı açıklamada, evinin çatısından bir ses duyduğunu anlattı.
Şahısların, evinin çatısından inerek yanında bulunan depoya girdiğini aktaran Kalkan, daha sonra kapıyı üzerlerine kilitleyerek şüphelilerin kaçmasını engellediğini söyledi.
Bursa'da hırsızlık zanlısı 2 kişi yakalandı
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