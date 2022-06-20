YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da hırsızlık zanlısı 2 kişi yakalandı

Bursa'da hırsızlık zanlısı 2 kişi yakalandı

20.06.2022 02:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da hırsızlık zanlısı 2 kişi yakalandı

Bursa'da bir evden hırsızlık yapmaya çalışan 2 kişi, suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi 12. Fırın Sokak'ta yalnız yaşayan yaşlı kadın, 2 katlı evinin çatısında birilerinin olduğunu görerek durumu komşuları ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, şüphelilerin kaçmaması için çevrede tedbir aldı.

Şüphelileri evin yanındaki depoda yakalayan polis ekipleri, şahısları gözaltına alarak polis merkezine götürüldü.

Ev sahibi Fahriye Kalkan gazetecilere yaptığı açıklamada, evinin çatısından bir ses duyduğunu anlattı.

Şahısların, evinin çatısından inerek yanında bulunan depoya girdiğini aktaran Kalkan, daha sonra kapıyı üzerlerine kilitleyerek şüphelilerin kaçmasını engellediğini söyledi.

Bursa'da hırsızlık zanlısı 2 kişi yakalandı

Bursa'da hırsızlık zanlısı 2 kişi yakalandı

Bursa'da hırsızlık zanlısı 2 kişi yakalandı

Bursa'da hırsızlık zanlısı 2 kişi yakalandı

Bursa'da hırsızlık zanlısı 2 kişi yakalandı

Bursa'da hırsızlık zanlısı 2 kişi yakalandı

Bursa'da hırsızlık zanlısı 2 kişi yakalandı

Bursa'da hırsızlık zanlısı 2 kişi yakalandı

Bursa'da hırsızlık zanlısı 2 kişi yakalandı

Bursa'da hırsızlık zanlısı 2 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 20 Haziran Pazartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:27
Öğle
13:10
İkindi
17:08
Akşam
20:43
Yatsı
22:31

Bursa Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Pazartesi

Yeni Orhan Eczanesi
Buyukorhan
Manastır Eczanesi
Gemlik
Fırtına Eczanesi
Gemlik
Kafkas Eczanesi
Gursu
Ulaş Eczanesi
Harmancik
Yaşam Eczanesi
Inegol
Nejla Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel içerikli mesajlar ünlü sunucuyu şoke etti! "Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..."

Cinsel içerikli mesajlar ünlü sunucuyu şoke etti! "Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..."

Başardılar! 40 yıllık gelenek bozulmadı

Başardılar! 40 yıllık gelenek bozulmadı

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.