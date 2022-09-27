Bursa'da ihracatı da yapılan yeşil elmanın hasadı başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal İsaören Mahallesi'nde elma hasadı başladı.

Mahallede 1980 yılında başlayan elma üretimi 3 bin dekar alanda sürüyor.

Üreticiler "yeşil elma" olarak da bilinen Granny Smith cinsi elmayı toplamaya başladı.

Ağaçlardan toplanarak kasalara yerleştirilen ürünlerin yarısından çoğu yurt dışına gönderilecek.

İsaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, yaptığı açıklamada, geçen yıl rekoltenin 2 bin ton olduğunu bildirdi.

Bu sene yaklaşık 3 bin ton ürün beklediklerini belirten Ulu, "Rekolte bizim istediğimiz gibi. Yaptığımız görüşmeler neticesinde hasadın yüzde 60'ını ihraç etme çabasındayız. Bunun da ilçemize 500 bin dolar civarı girdisi olacak. Gerek bizim gerekse tüccarlar aracılığı ile yurt dışı görüşmeleri, anlaşmaları mevcut. İstenilen elmaları tedarik etmeye uğraşıyoruz." diye konuştu.

İhracatta da geçen seneye göre yüzde 15 artış öngördüklerini anlatan Ulu, hasadın 20 gün süreceğini sözlerine ekledi.