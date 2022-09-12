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Bursa'da iki katlı bina yanarak kullanılamaz hale geldi

12.09.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da iki katlı bina yanarak kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Küplüpınar Mahallesi Nar Sokak'ta henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada zaman zaman çökmeler meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da iki katlı bina yanarak kullanılamaz hale geldi

Bursa'da iki katlı bina yanarak kullanılamaz hale geldi

Bursa'da iki katlı bina yanarak kullanılamaz hale geldi

Bursa'da iki katlı bina yanarak kullanılamaz hale geldi

Bursa'da iki katlı bina yanarak kullanılamaz hale geldi

Bursa'da iki katlı bina yanarak kullanılamaz hale geldi

Bursa'da iki katlı bina yanarak kullanılamaz hale geldi

Bursa'da iki katlı bina yanarak kullanılamaz hale geldi

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yangın Bursa Osmangazi İtfaiye

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