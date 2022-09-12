Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Küplüpınar Mahallesi Nar Sokak'ta henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada zaman zaman çökmeler meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.
Bursa'da iki katlı bina yanarak kullanılamaz hale geldi
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