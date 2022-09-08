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Bursa'da lüks araç firmasının bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü

08.09.2022 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da lüks araç firmasının bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, lüks araç firmasının bakım servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ürünlü Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde bulunan firmaya ait bakım servisinin depo kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla sıfır araçlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle bakım servisinde maddi hasar meydana geldi.

Bursa'da lüks araç firmasının bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da lüks araç firmasının bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da lüks araba firmasının bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da lüks araba firmasının bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da lüks araba firmasının bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da lüks araba firmasının bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da lüks araba firmasının bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da lüks araba firmasının bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da lüks araba firmasının bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da lüks araba firmasının bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da lüks araba firmasının bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da lüks araba firmasının bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa Nilüfer İtfaiye

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