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Bursa'da Retrobüs grubu konser verdi

20.08.2022 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Retrobüs grubu konser verdi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Retrobüs grubu konser verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mütareke Meydanı'nda düzenlenen "Bursa Nostalji Festivali"nde geçmiş yılların izlerini taşıyan eşyalar sergilendi.

Festival kapsamında Retrobüs grubu da konser verdi. Grup 1980 ve 1990'lara damga vurmuş şarkıları tiyatral sahne şovu ile seslendirdi.

Konserin sonunda grubun performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Bursa'da Retrobüs grubu konser verdi

Bursa'da Retrobüs grubu konser verdi

Bursa'da Retrobüs grubu konser verdi

Bursa'da Retrobüs grubu konser verdi

Bursa'da Retrobüs grubu konser verdi

Bursa'da Retrobüs grubu konser verdi

Bursa'da Retrobüs grubu konser verdi

Bursa'da Retrobüs grubu konser verdi

Bursa'da Retrobüs grubu konser verdi

Bursa'da Retrobüs grubu konser verdi

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