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Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

15.08.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Mudanya'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde yaklaşık 1 saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı. Mudanya- Bursa yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bildirildi.

Öte yandan 112 Acil Çağrı Merkezine gelen, Mudanya ilçesinde kuvvetli sağanak yağışların sebep olduğu su baskınları, su yükselmeleri, çatı uçması ihbarlarına AFAD ekipleri yönlendirildi.

Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Mudanya sağanak yağış

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