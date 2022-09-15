Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen ekipler, depoya baskın yaptı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda yaptıkları çalışmada, Nilüfer ilçesinde bir depoda sahte alkol üretildiği bilgisine ulaştı.

Bursa'da sahte içki için etil alkol yapımında kullanılan 1 ton kimyasal ele geçirildi

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