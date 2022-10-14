Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi 1. Kaymak Sokak'taki 3 katlı atölyenin en üst katında yer alan boyahanede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'da sandalye üretim atölyesinde yangın çıktı

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