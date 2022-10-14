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Bursa'da sandalye üretim atölyesinde yangın çıktı

14.10.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sandalye üretim atölyesinde yangın çıktı

Bursa'da sandalye üretimi yapılan atölyede çıkan yangına müdahale ediliyor.

Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi 1. Kaymak Sokak'taki 3 katlı atölyenin en üst katında yer alan boyahanede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Cuma namazı nedeniyle çalışmaya ara veren işçiler, döndüklerinde durumu fark ederek itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekipler, alevleri alt katlara ve çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına almaya çalışıyor.

Bursa'da sandalye üretim atölyesinde yangın çıktı

Bursa'da sandalye üretim atölyesinde yangın çıktı

Bursa'da sandalye üretim atölyesinde yangın çıktı

Bursa'da sandalye üretim atölyesinde yangın çıktı

Bursa'da sandalye üretim atölyesinde yangın çıktı

Bursa'da sandalye üretim atölyesinde yangın çıktı

Bursa'da sandalye üretim atölyesinde yangın çıktı

Bursa'da sandalye üretim atölyesinde yangın çıktı

Bursa'da sandalye üretim atölyesinde yangın çıktı

Bursa'da sandalye üretim atölyesinde yangın çıktı

Bursa'da sandalye üretim atölyesinde yangın çıktı

Bursa'da sandalye üretim atölyesinde yangın çıktı

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Anahtar Kelimeler:
yangın İtfaiye sandalye

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