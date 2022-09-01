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Bursa'da selin ardından hayat normale dönüyor

01.09.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: - "(Mudanya'da) 200 civarında ev ve iş yerinde oluşan sıkıntılar var. Şimdi hayatı normale çevirmeye çalışıyoruz. Alt katlarda su basan yerler var. Büyük bir seferberlik başlatıldı"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya ilçesinde yaşanan selle ilgili 200 civarında ev ve iş yerine müdahale edildiğini bildirdi.

İlçede dün öğleden sonra meydana gelen olayın ardından Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ile İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Mudanya Belediyesi zabıta ve itfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlattı.

Sabaha kadar devam eden çalışmalar, gün ağarınca hızlandı. Ev ve iş yerlerindeki suyu ve çamuru tahliye eden ekipler, yollarda biriken çamur ve balçığı da iş makineleri yardımıyla kaldırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, devam eden çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ev ve iş yerleri zarar görenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Sağanak ve doludan özellikle Bursa merkez ve Mudanya'nın çok ciddi etkilendiğini hatırlatan Aktaş, Vali Yakup Canbolat ile yağışın hemen ardından bölgeye geldiklerini dile getirdi.

Çalışmaların Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Belediyesi, AFAD ve ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla sabaha kadar devam ettiğini belirten Aktaş, "Büyük bir gayret gösterildi. 200 civarında ev ve iş yerinde oluşan sıkıntılar var. Şimdi hayatı normale çevirmeye çalışıyoruz. Allah'a şükür hayat normal seyrinde devam ediyor. Alt katlarda su basan yerler var. Büyük bir seferberlik başlatıldı." dedi.

- "Bütün imkanlar seferber edildi"

Selin nedenleriyle alakalı da çalışma yaptıklarını aktaran Aktaş, "Dere içinde oluşan ağaçlar, beraberinde hurdalık ve benzeri konular, hafriyat dökümleriyle alakalı veyahut yol geçişi sağlamak için suyun debisinin azaltılması noktasında yapılmış benzeri hataların tamamını bertaraf edip şimdi normale çevirmeye çalışacağız." ifadesini kullandı.

Alinur Aktaş, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi'ye teşekkür ederek, ilçede kriz masası oluşturulduğunu, gece saatlerine kadar Vali Canbolat ile ilçede çalışmaların takip ve koordinasyonuyla ilgilendiklerini anlattı.

Yaraların sarılması konusunda ilgili komisyonun hasar tespitini sürdürdüğü bilgisini veren Aktaş, "Hem bireysel olarak evlerin hem de iş yerlerinin finansmanıyla alakalı devletimizin muhakkak katkıları olacak. Hemen önden Sayın Kaymakamımız konutlarla alakalı çalışmalara başladı." diye konuştu.

Şehrin bir kapasitesinin olduğunu dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:

"Burada 40-50 yıllık hataların sıkıntıları. Yani bodrum katı olması gereken bir yer eve, konuta, markete, depoya dönüştürülmüş. Yani hiçbir şekilde kullanılmaması gereken yerler. Dolayısıyla su gidecek akış yatağını bulamazsa başka taraflara kaçma durumunda ve dolayısıyla da bu su baskınları olarak karşımıza çıkıyor. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması. Devletimiz güçlü hamdolsun. Bütün imkanlar seferber edildi ve dün 16.00-17.00 saatlerinde gerçekleşen olay, bugün hamdolsun şehir tamamen normale döndü. Emeği geçen, katkısı olan herkese çok teşekkür ederim. Allah beterinden korusun."

Bursa'da selin ardından hayat normale dönüyor

- Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: - "(Mudanya'da) 200 civarında ev ve iş yerinde oluşan sıkıntılar var. Şimdi hayatı normale çevirmeye çalışıyoruz. Alt katlarda su basan yerler var. Büyük bir seferberlik başlatıldı"

Bursa'da selin ardından hayat normale dönüyor

Bursa'da selin ardından hayat normale dönüyor

Bursa'da selin ardından hayat normale dönüyor

Bursa'da selin ardından hayat normale dönüyor

Bursa'da selin ardından hayat normale dönüyor

Bursa'da selin ardından hayat normale dönüyor

Bursa'da selin ardından hayat normale dönüyor

Bursa'da selin ardından hayat normale dönüyor

Bursa'da selin ardından hayat normale dönüyor

Bursa'da selin ardından hayat normale dönüyor

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