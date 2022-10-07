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Bursa'da serebral palsili çocukların aileleri "mandala terapisi"nde buluştu

07.10.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da serebral palsili çocukların aileleri "mandala terapisi"nde buluştu

Bursa'da, serebral palsili çocukların ailelerine yönelik "mandala terapisi" düzenlendi.

Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla özel bir fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinde gerçekleştirilen etkinlikte resim çizip boyama yapan ebeveynler, birbirlerine destek oldu.

Hastanenin bağlı olduğu sağlık grubunun medikal direktörü Doç. Dr. Hülya Şirzai, gazetecilere, serebral palsili çocukların günlük yaşamlarına ailelerinin desteğiyle devam edebildiğini söyledi.

Ailelerin çocuklarıyla ilgilenmesi nedeniyle boş zaman aktivitelerinde bulunamadıklarını belirten Şirzai, "Stres, kaygı, depresyon üzüntü yaşayabiliyorlar. Biz de bu aktiviteyle hiç olmazsa bir saat kendilerine ait, kendilerini özel hissettikleri, duygu ve düşüncelerini yansıtabilecekleri bir sanat terapisi olan mandala ile ifade etmelerini, kendilerini rahatlatmalarını, kaygı ve streslerini azaltmalarını istedik." dedi.

Şirzai, 24 ailenin katılımıyla ilkini gerçekleştirdikleri etkinliği sürdürmeyi planladıklarını dile getirdi.

Hastanenin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Esin Selimoğlu da serebral palsinin, gelişme sürecinde bulunan beyindeki hasara bağlı kalıcı ancak ilerleyici özellik taşımayan bir hastalık olduğunu anlattı.

Hastalığın çocukların ve ailelerin hayatını ciddi ölçüde etkilediğini kaydeden Selimoğlu, şöyle konuştu:

"Lezyonun yerine, şiddetine göre çeşitli problemler olabilir. Bu çocuklar yürüyebilir, oturabilir, okula gidebilir, normal gelişimlerini tamamlayabilir. Çok büyük lezyonu olanlar, ikincil problemleri olanlar ise maalesef sadece oturma aşamasında kalabilir ya da tekerlekli sandalyeye mahkum olabilir. Burada önemli olan rehabilitasyon sürecinin desteklenmesi ve ömür boyu takip altında olmaları."

Yaklaşık bir saat süren etkinlikte çizim ve boyama yapan aileler ise kendilerine zaman ayırabildikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Bursa'da serebral palsili çocukların aileleri "mandala terapisi"nde buluştu

Bursa'da serebral palsili çocukların aileleri "mandala terapisi"nde buluştu

Bursa'da serebral palsili çocukların aileleri "mandala terapisi"nde buluştu

Bursa'da serebral palsili çocukların aileleri "mandala terapisi"nde buluştu

Bursa'da serebral palsili çocukların aileleri "mandala terapisi"nde buluştu

Bursa'da serebral palsili çocukların aileleri "mandala terapisi"nde buluştu

Bursa'da serebral palsili çocukların aileleri "mandala terapisi"nde buluştu

Bursa'da serebral palsili çocukların aileleri "mandala terapisi"nde buluştu

Bursa'da serebral palsili çocukların aileleri "mandala terapisi"nde buluştu

Bursa'da serebral palsili çocukların aileleri "mandala terapisi"nde buluştu

Bursa'da serebral palsili çocukların aileleri "mandala terapisi"nde buluştu

Bursa'da serebral palsili çocukların aileleri "mandala terapisi"nde buluştu

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Anahtar Kelimeler:
Bursa fizik tedavi mandala

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